Max Payne: Videobotschaft von Remedy zum 20. Geburtstag

Am 25. Juli 2001 gelang dem finnischen Studio Remedy Entertainment mit der Veröffentlichung ihres Third-Person-Shooters Max Payne der Durchbruch. 20 Jahre später melden sich Sam Lake, Creative Director von Remedy und aus Budgetgründen damals auch Darsteller von Max Payne, sowie James McCaffrey, die Stimme von Max Payne, mit einer Grußbotschaft an die Fans zu Wort. In dem Video gratulieren die beiden Max Payne und dem damaligen Entwicklerteam, auch wenn heute nicht mehr viele bei Remedy angestellt sind, und bedanken sich bei den Millionen von Spielern. Zur Feier des Tages holt Sam Lake dann auch noch seine alte Lederjacke hervor. Das Video könnt ihr euch am Ende dieser News ansehen.

Max Payne stach besonders durch seinen Film-Noir-Stil sowie die Bullet-Time-Funktion hervor, mit der ihr in Zeitlupe eure Gegner anvisieren und ausschalten konntet. Dies war aber auch einer der Gründe, warum das Spiel in Deutschland bei der Veröffentlichung indiziert wurde. Die Indizierung wurde im Jahr 2012 wieder aufgehoben. Bisher gab es mit Max Payne 2 - The Fall of Max Payne aus dem Jahr 2003 und Max Payne 3 (im Test, Note: 9.0) aus dem Jahr 2012 zwei offizielle Nachfolger. Derzeit arbeitet Remedy an einem Koop-Spiel basierend auf ihrem Spiel Control (im Test, Note: 8.5) aus dem Jahr 2019.