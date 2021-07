GG-intern: Wartungsarbeiten ab 0:15 Uhr, Server-Austausch ab 1 Uhr beendet

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Aufgrund zweier Server-Ausfälle in der letzten Woche (jeweils in den Morgenstunden und deshalb von vielen gar nicht bemerkt) sowie mehrerer Performance-Einbrüche in den letzten zwei Wochen werden wir (bzw. der technische Support von Hetzner Online) in der Nacht von Montag auf Dienstag ab 1.00 Uhr die Festplatten unseres Servers in einen neuen Server umziehen.

Wir werden deshalb am Dienstag, 27.7.21, ab kurz vor 1 Uhr nicht mehr erreichbar sein und rechnen mit Wartungsarbeiten bis etwa 3:00 Uhr. Wir hoffen, uns dann am Dienstagmorgen in aller Frische wieder im WWW zu begegnen.

Falls allerdings die Festplatten selbst das Problem wären – worauf aktuell nichts hindeutet in den Logs – werden die Probleme auch danach weitergehen. In diesem Fall würden wir eine aufwändigere Problembehebung angehen müssen (Neu-Installation aller Dateien auf neuen Festplatten). Drückt uns also die Daumen.