Erhältlich seit 20.7.2021

Fazit: Entschlacktes JRPG mit interessanter Zeitmechanik.

Die Macher hinter, Dreams Uncorporated, haben sich auf die Fahne geschrieben, Fans ein klassisches Rollenspiel japanischer Bauart zu liefern. Rundenbasierte Kämpfe, die Perspektive auf die Seite gekippt und dazu die passende musikalische Bombast-Untermalung – so könnte man die Grundzüge des Werks formulieren, das mancherorts als Liebesbrief an das Genre bezeichnet wird. Ob die Entwickler dabei auch in die Zukunft schauen oder sich auf den Lorbeeren der Vergangenheit ausruhen, lest ihr im heutigen Spiele-Check.Eben noch unschuldig im Rosengarten des Waisenhauses mit Mutter Oberin zu Werke, lichtet die junge Chrisbell einen Moment später die gegnerischen Reihen eines Überfallkommandos. Dass sie das rundenbasierte Kriegshandwerk und die Rolle der Weltenretterin erst wenige Augenblicke zuvor erlernt hat – geschenkt. Charakterentwicklung kann das Spiel. Da verwundert es wenig, dass die ersten Begleiter dieser Heldenreise in Kurzform direkt aus dem Blaupausen-Buch für Rollenspiele stammen. Und so machen sich schließlich euer Alter Ego, ein Haudrauf und ein gelehrter Magier auf den Weg, der bösen, bösen Kaiserin den Tag zu vermiesen. Oscar-verdächtig ist das alles nicht, aber die Fronten wären somit geklärt und die Mission kann starten.Cris Tales kommt in einer modernen, hübsch anzuschauenden Bilderbuch-Optik mit gefälligem Soundtrack daher und versteht sich als japanisches Rollenspiel der alten Schule inklusive Oberweltkarte, Zufallskämpfen und Heldenparty. Zur Rettung der Welt geleitet euch das Spiel dabei sehr stringent von Ort zu Ort und weist etwaige Abenteurer sehr schnell in ihre Schranken. Zumindest wenn diese durch die zahlreichen und länglichen Ladezeiten nicht ohnehin bereits entnervt sind. Nichtsdestotrotz ist das mechanische Fundament durchaus solide und motivierend. Monster kloppen, Fähigkeiten lernen, kleine Quests absolvieren, gegnerische Schwächen analysieren und ausnutzen, die Zugreihenfolge zu seinen eigenen Gunsten manipuliert – das bekannte Duett von Breitschwert und Magie funktioniert.Chrisbell und Gefolge reisen mit leichten Gepäck und entlasten somit auch eure Schultern. Charakterklassen, frei verfügbare Punkte beim Rangaufstieg oder einen Fähigkeitenbaum sucht ihr vergebens. Auch Boni-behaftete Accessoires wie Ringe, Schuhe und Halsketten verteilt das Spiel nur in homöopathischen Dosen. Neue Waffen gibt es nicht, aber der Schmied kann die alten rudimentär aufwerten. Genre-Touristen kommt diese Entschlackung wohlmöglich entgegen, aber auch sie müssen mit der fehlenden freien Speicherfunktion und dem Pflicht-Backtracking vorlieb nehmen. Es ist wirklich ärgerlich, wenn ihr einen offensichtlichen Quest-Gegenstand erst dann aufheben könnt, wenn ihr den dazugehörigen Dialog bereits geführt habt.Im Osten nichts Neues könnte man meinen, aber die junge Protagonisten erweist sich schnell als sogenannte Zeitmagierin. Der Bildschirm ist hierfür (in Arealen ohne Kämpfe) in drei Abschnitte unterteilt. Links sehen wir die Vergangenheit, in der Mitte die Gegenwart und rechts die Zukunft. Laufen wir an einer Person vorbei, seht ihr diese in drei verschiedenen Lebensabschnitten. Ihr werden Zeuge von Geburt und Tod sowie Freundschaft und Zerfall. Viele dieser Geschichten bleiben unkommentierte Streiflichter der Spielwelt, aber es lohnt sich die Augen danach offen zu halten. Auch weil einige Quests auf diesen Beobachtungen fußen und sogar die Manipulation der Zeit erfordern.Chrisbell vermag nämlich die Zeit vor- und zurückzudrehen. Besonders die Kämpfe erlangen dadurch eine interessante und neue Note. So beharkt ihr anstatt eines reißenden Wolfs nur noch dessen zahmeres Welpen-Ich, wenn ihr diesen in die Vergangenheit verfrachtet. Aber Vorsicht ist geboten, jeder Gegner reagiert anders auf die Manipulation. Etwa wenn ihr plötzlich einem erprobten Veteranen anstelle des erwarteten Tattergreises gegenübersteht, nachdem ihr den Alterungsprozess beschleunigt habt. Auch ergeben sich gewisse Synergien, die ihr entdecken und ausnutzen solltet. Ein vergifteter Gegenüber büßt zu Beginn jeder Runde ein wenig Lebensenergie ein. Schickt ihr ihn aber in die Zukunft, erleidet er sofort den aufsummierten Gesamtschaden.Cris Tales ist ein klassisches japanisches Rollenspiel, das sich vor der Genre-Vergangenheit verbeugt, aber auch eigene Impulse setzen möchte. Insbesondere das Spiel mit den verschiedenen Zeitebenen stellt dabei eine reizvolle Addition zur bekannten Formel dar. Anders verhält es sich mit den schablonenhaften Protagonisten und der platten Hintergrundgeschichte, die – überspitzt formuliert – lediglich ein Vehikel für die Aneinanderreihung von Zufallskämpfen darstellen. Das eingedampfte Charakter- und Stufen- sowie der Verzicht auf ein tiefgreifenderes Ausrüstungssystem hingegen bedingen Licht und Schatten gleichermaßen. Wer schon am Frühstücktisch die taktische Marschrichtung für den Abend plant, ist hier definitiv fehl am Platz während Genre-Touristen das Gamepad nicht gleich vor Excel-Schreck ins Korn werfen.