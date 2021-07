GDC21: Der hohe Preis von Quake – laut John Romeros "Post Mortem"

Teaser Im Quake-Post-Mortem zeichnet John Romero nach, wie das erste Spiel von id Software mit einer komplett in 3D gerenderten Welt entstand – und wie er sich im Zuge der Entwicklung von id entfremdete.

"Alles in diesem Vortrag ist korrekt". So lautet der zweite Satz, den John Romero nach einer Begrüßung an die Zuschauer in seinem GDC2021-Post-Mortem zu Quake richtet. Post Mortems sind Rückbetrachtungen von erschienenen Spielen, teils bereits Monate nach deren Erscheinen, in diesem Fall mehrere Jahrzehnte später.



Romero lächelt, spricht sehr schnell, aber sicher und überzeugend. Es ist der gesetzte Romero, der wenig mit seiner provokativ auftretenden Persona in jungen Jahren gemeinsam hat. Das Post Mortem behandelt ein Spiel, das zentral für seine Karriere war, denn nach seiner Fertigstellung sollte Romero das Studio verlassen, das er mit gegründet hatte. Einer der "Masters of Doom" zog also weiter – und er sollte nicht der einzige bleiben.



Der Ursprung des Namens Quake

Quake erschien 1996, doch die Geschichte des Ego-Shooters setzt 1990 ein. Die Freunde, die im selben Jahr id Software gründen und ihr erstes Spiel Commander Keen in Invasion of the Vorticons veröffentlichen, spielen gemeinsam Dungeons & Dragons. Auf ihren Abenteuern lässt Dungeon Master John Carmack die Gruppe hin und wieder auf einen großen Helden treffen, der wie Donnergott Thor einen Hammer schwingt. Seine Stufe ist im Vergleich zum Rang der Gruppe unfassbar hoch, und so sind die seltenen Begegnungen mit dem Hammerschwinger jedes Mal ein Ereignis. Der Name der Figur: Quake. Schon früh formt sich der Wunsch der Gruppe, ein Spiel mit dem Heroen zu programmieren. Romero vergleicht die frühe Erfindung von Quake mit dem berühmten Lunch bei Pixar kurz vor Ende der Arbeiten an Toy Story, bei dem bereits die Ideen für die späteren Pixar-Filme Das große Krabbeln, Findet Nemo und Wall-e entstanden.



Die Idee eines Quake-Spiels wurde lange nach hinten geschoben, doch als Technik-Genie John Carmack nach dem Release von Doom 2 entschied, dass seine nächste Engine echtes 3D darstellen sollte, wurde die Idee wieder aufgegriffen. Der Name stand somit fest, doch welches Genre das erste richtige 3D-Projekt haben sollte, war noch offen. Durch das Bild vom Helden mit dem mächtigen Hammer einigte man sich schnell auf das Fantasy-Setting. Eine der frühesten Überlegungen: Wenn ein Spieler im Multiplayer-Modus durch einen Schleichangriff von hinten mit dem Hammer umgehauen wird, soll die Kamera die Perspektive simulieren, wie der Erschlagene die Hänge der Spielwelt herunterpurzelt. Das Team gab die Hoffnung jedoch bald auf, diese Kamerafahrt tatsächlich umsetzen zu können.

Die Geschichte von Quake nimmt ihren Anfang im Pen&Paper-Hobby.