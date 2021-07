PM: Bus Simulator 21: Entdecke jetzt die die neuen Bus-Modelle (Microsoft Xbox Wire)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bus Simulator 21 ab 9,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Bus Simulator 21 ab 34,99 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Bus-Fans aufgepasst! Entdecke jetzt die gesamte Markenfamilie des Bus Simulator 21 – einschließlich aller lizenzierten Busmodelle, die Du im neusten Bus Simulator fährst. Am 7. September 2021 erscheint der Bus Simulator 21 auf Xbox Series X|S und Xbox One.

Mit Angel Shores erwartet Dich eine brandneue offene Welt in den USA, die von der sonnigen San Francisco Bay Area inspiriert ist. Damit bietet es einen abwechslungsreichen Kontrast zum bereits bekannten Seaside Valley, das Du ebenfalls befährst. Gründe Dein eigenes Busunternehmen und erweitere Deine Busflotte, um die Straßen von Angels Shores oder Seaside Valley zu erobern. Um die sichere und pünktliche Beförderung Deiner Fahrgäste zu gewährleisten, wählst Du eines von vielen Fahrzeugen, hergestellt von den bekanntesten Busherstellern der Welt. Du steuerst, Gelenkbusse, Elektrobusse oder einen Doppeldecker – die Auswahl ist grenzenlos.

Sieh Dir im Folgenden alle im Bus Simulator 21 enthaltenen Marken und Busmodelle an:

Lade Dir direkt zum Launch unbedingt den Day One Patch herunter, um zusätzlich den Scania Citywide 14.8m E-Bus für Deine Busflotte zu erhalten.

Dank unzähliger Personalisierungsmöglichkeiten passt Du sowohl den Lack als auch das Innenleben des Busses Deinem individuellen Geschmack an. Mit der von Dir entworfenen, einzigartigen Firmenlackierung kannst Du auch Werbung auf Deinen Bussen platzieren und mehr Einnahmen während Deiner Fahrten generieren.

Freue Dich auf eine umfangreiche Story-Kampagne, in deren Verlauf Du beide Karten des Bus Simulators 2021 befährst. Im Laufe der Handlung baust Du Dein eigenes öffentliches Transportimperium auf – wahlweise alleine oder mit Hilfe Deiner Freund*innen im Mehrspielermodus. Spielt zusammen auf der Xbox One und der Xbox Series X|S und lasst Euer Busunternehmen wachsen.

Um Dein Leben als Busfahrer*in noch komfortabler und angenehmer zu gestalten, wurden dem Spiel viele neue Funktionen hinzugefügt. Erstelle Deinen eigenen Fahrplan, koordiniere ihn, übernehme auf Wunsch Schichten von Deinen KI-Kollegen und nutze die Schnellreisefunktion, um bestimmte Orte, wie das Busdepot, leichter zu erreichen und neue Busse für Deine Flotte zu kaufen. Der Bus Simulator 21 bietet die größte offene Welt des Franchises mit dynamischem Wetter sowie einem authentischen Tag- und Nachtzyklus.

In nicht einmal zwei Monaten kommt der Bus Simulator 21 endlich in die Läden und kann im Microsoft Store vorbestellt werden. Weitere Details zur Vorbestellung werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.