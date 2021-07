PM: Wir wollen eure FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Fotos sehen! (Square Enix)

PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE gibt es jede Menge toller neuer Features: Verbesserte Beleuchtungseffekte, grandioses 60-Bilder-pro-Sekunde-Gameplay im Leistungsmodus, wunderschöne 4K mit HDR-Unterstützung im Grafikmodus und natürlich das brillante, auf Yuffie fokussierte FF7R EPISODE INTERmission, um nur ein paar zu nennen.

Und natürlich wäre da noch der Fotomodus.

Die Möglichkeit, seine eigenen Bilder im Spiel zu komponieren, ist eine wahre Bereicherung für FINAL FANTASY VII REMAKE und lässt euch den visuellen Glanz von Midgar in künstlerischer Art und Weise ergründen. Und wir würden eure Werke gerne zu Gesicht bekommen! Es winken sogar einige Preise…

Um uns eure Bilder zu schicken, tweetet ihr sie einfach von eurem Account und verseht die Tweets mit @finalfantasyvii und #FF7RContest. Wir nehmen jede Woche ein anderes Thema in den Fokus, behaltet daher die nächsten acht Wochen https://twitter.com/finalfantasyvii im Auge.

Wir freuen uns darauf, alle eure Bilder zu den jeweiligen Themen in Augenschein nehmen zu dürfen, und wir werden jede Woche sämtliche Teilnehmer inspizieren und unsere Favoriten wählen.

Jede Woche werden vier glückliche Gewinner einer FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Art-Card bestimmt, und unser Lieblingsbild erhält sogar eine Art-Card, die von Mitgliedern des Entwicklerteams signiert wurde.

Sollte das nicht Anreiz genug sein und solltet ihr noch nach ein bisschen Inspiration suchen: Wir haben selbst ein paar Aufnahmen gemacht, die wir euch zeigen wollen.

Wir sind zwar die ersten, die einräumen, dass wir wahrlich kein Prompto Argentum des Fotografierens sind, aber wir sind doch ganz zufrieden mit dem Aussehen unserer Bilder. Dieser Fotomodus ist wirklich ein ziemlich mächtiges Werkzeug.

Das hier nennen wir ‘Midgar Noir’.

“Du sagtest: Angriff, wenn das Hinterteil oben ist!”

Laaaaaaauft!

Nur einer dieser Tage…

Bei Cloud fliegen die Funken

…Größe spielt keine Rolle.

Igitt! Dämonen-Aerith!

Das ist also das Beste, was wir so drauf haben. Könnt ihr es besser? Höchstwahrscheinlich schon…

Also denkt dran, eure Werke dem FINAL FANTASY VII-Team über Twitter zukommen zu lassen und vergesst nicht die Begriffe @finalfantasyvii und #FF7RContest in euren Tweets.

Viel Glück!