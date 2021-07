PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 26. bis 30. Juli (Microsoft Xbox Wire)

XOne

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Blightbound

Blightbound ist ein atmosphärischer Dungeon-Crawler für bis zu drei Spieler*innen, in dem eine kleine Gruppe von Held*innen ihre abgeschiedene Zuflucht in den Bergen verlässt, um sich den Abscheulichkeiten der Verderbnis zu stellen. Dieser geheimnisvolle und zerstörerische Nebel hält das ganze Land in einem eisigen Griff und nur Ihr könnt das Volk befreien.

Clone Drone in the Danger Zone

In Clone Drone in the Danger Zone wird Dein Verstand in einen Kampfroboter geladen. Nur wenn Du die unheilvollen Prüfungen der Arena heil überstehst und Deine mechanischen Gegner zerlegst, wirst Du entkommen und Dein altes Leben zurückerhalten.

Samurai Warriors 5

Mit Samurai Warriors 5 erlebst Du das nächste Kapitel des actiongeladenen Taktik-Franchises. In diesem neuen Teil schlüpfst Du in die Rollen der legendären japanischen Offiziere Nobunaga Oda sowie Mitsuhide Akechi. Im Zuge der Story erlebst Du die faszinierende Ära der japanischen Geschichte vom Ende des Ōnin-Krieges bis zum Vorfall bei Honnōji.

Splitgate

Splitgate ist ein kostenloser, tempogeladener Multiplayer-Shooter, in dem Du gemeinsam mit Deinen Mitspieler*innen multidimensionale Portale positionierst, um Dir in den rasanten Kämpfen einen taktischen Vorteil zu verschaffen. Nur wenn Du ständig in Bewegung bleibst, den Überblick über das Schlachtfeld behältst und eng mit Deinem Team kooperierst, wirst Du in diesem FPS-Shooter siegreich sein.

Microsoft Flight Simulator

Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S – Erhebe Dich nun auch auf Konsole in die Lüfte des Microsoft Flight Simulator und erlebe den blauen Planeten aus einer völlig neuen Perspektive. Für Deine Reise stehen Dir die verschiedensten Fluggeräte zu Verfügung – von Ultraleichtflugzeugen, bis hin zu massiven Linienflugzeugen. Betritt das Cockpit und erlebe die realistischste Flugsimulation aller Zeiten. Der Himmel erwartet Dich!

Night Book

Night Book ist ein interaktiver Thriller über eine Online-Dolmetscherin, die dazu gebracht wird, ein altes Buch zu lesen – das einen Dämon in ihr Haus ruft. Die packende Story kann zu einer Reihe verschiedener Enden führen, von denen jedoch keines ohne Opfer zu erreichen ist. Welche geliebte Person wirst Du opfern, um Dich und Dein ungeborenes Kind zu retten?

Colorful Colore

Colorful Colore ist ein farbenfrohes Puzzle-Labyrinth, in dem Du den Ausgang nur erreichst, wenn Du die passenden Farben kombinierst und so den Ausweg aus den Irrgängen findest.

The Forgotten City

Du reist 2000 Jahre in die Vergangenheit zurück und erlebst ein antikes Rom, in dem ein grausamer Fluch die Bewohner*innen dahinrafft. Sündigt eine Person, sterben alle. Löse die Mysterien der verfluchten Stadt, befrage die Anwohner*innen, triff schwerwiegende Entscheidungen, erkunde die antiken Straßen voller authentischer Kunst und nutze die tödliche Zeitschleife zu Deinem Vorteil.

Trigger Witch

Als ein mysteriöser Mann auftaucht, wird Colette zu einer einsamen Heldin wider Willen. Mit dieser Hexe ist jedoch nicht zu spaßen, denn sie beherrscht nicht nur magische Tricks, sondern auch durchschlagende Handfeuerwaffen. Du erkundest eine originelle Story, puzzlest Dich durch vielseitige Umgebungen und lehrst Deine Gegner dank ausgeklügelter Shooter-Mechanik das Fürchten.

Fuga: Melodies of Steel

Smart Delivery / Optimiert für Xbox Series X|S – In einer verhängnisvollen Nacht wird ein friedliches Dorf Opfer der Flammen des Krieges. Mit dem Ziel ihre Familien zu retten, kapert eine Gruppe von Kindern einen riesigen Panzer und beginnt eine verzweifelte Gegenoffensive.

Get Packed

Als ein habgieriges Unternehmen die Oberhand in Ditchlington gewinnt, kommst Du ins Spiel, um der feindlichen Räumung der Stadt zuvorzukommen. Bilde ein Umzugsteam aus bis zu vier Spieler*innen und siedle die verzweifelten Bewohner*innen der Stadt samt ihrer Habseligkeiten so schnell wie möglich um. In diesem chaotischen Umzugssimulator warten jede Menge abgedrehte Gegner, Mechaniken, Explosionen und vor allem Chaos.

Paint the Town Red

Smart Delivery / Optimiert für Xbox Series X|S – Paint the Town Red ist ein chaotischer Melee-Titel aus der Egoperspektive, in dem Du an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeitperioden Deine Gegner das Fürchten lehrst. Die voxelbasierten Feinde können ganz dynamisch mit allem, was nicht niet- und nagelfest ist, geschlagen, verprügelt, getreten oder komplett zersäbelt werden. Egal, ob in einem futuristischen Club, einem Saloon im Wilden Westen oder in der Kanalisation unter den Tiefen der Stadt – nur das Überleben zählt!

Omno

Xbox Game Pass – Begib Dich auf eine Entdeckungsreise voller Wunder. In Omno betrittst Du die geheimnisvolle Heimat einer untergegangenen Zivilisation und erkundest wunderschöne Wälder, Wüsten, Tundren und sogar den Himmel selbst. Wirst Du die Rätsel lösen und die Geheimnisse der alten Kultur enthüllen?

The Ascent

Xbox Game Pass / Smart Delivery / Optimiert für Xbox Series X|S – In diesem actiongeladenen Cyberpunk-Shooter stellst Du Dich den rasanten Gefechten wahlweise allein oder im Koop-Modus. Als der Megakonzern, der Dich und jeden weiteren Menschen besitzt, kollabiert, bricht das Chaos aus. Wer wird in diesem erbarmungslosen Machtvakuum überleben und wer geht unter?

Blaster Master Zero 3

Smart Delivery – Die kultige Blaster-Action von Blaster Master Zero schlägt das dritte Kapitel auf! In diesem abwechslungsreichen Hybriden aus Sidescroller und Top-Down-Shooter betrittst Du den Planeten Sophia und schießt Dir Deinen Weg frei, um die Androidin Eve zu retten.

Skydrift Infinity

Skydrift Infinity ist ein actiongeladener Arcade-Titel, in dem Du aus dem Cockpit allein oder mit anderen Spieler*innen rasante Flugmanöver absolvierst. Die verschiedenen Modi bieten von Deathmatches bis hin zu bewaffneten Rennen jede Menge Abwechslung und alles, was das Fliegerherz höherschlagen lässt.

Flowlines Vs.

Du liebst Puzzles? Dann erlebst Du in Flowlines Vs. eine Sammlung der besten klassischen Puzzler-Mechaniken – entweder alleine oder gemeinsam mit einer weiteren Person. Inspiriert von den besten Spielen des Genres schöpft dieser Titel sein Party-Potenzial voll aus.

Apple Slash

Du bist der mächtige Apfelritter und nur Du kannst die drohende Invasion gefährlicher Kreaturen zurückschlagen. Bekämpfe Deine Gegner mit gottgleichen Schwerthieben, erkunde den mysteriösen Sumpf auf der Suche nach Antworten und bewahre Dein Reich vor der ultimativen Zerstörung!

Horror Tales: The Wine

Auf dieser fiktiven Mittelmeer-Insel ist nach einer verheerenden Pandemie nichts mehr, wie es scheint. Als Du die scheinbar verlassene Insel betrittst, um eine Weinflasche mit Heilmittel für Deine Familie zu finden, erregst Du die Aufmerksamkeit eines extrem gefährlichen Gegners. Wirst Du die Schrecken überleben, Deinen Nemesis besiegen und Deine Familie retten oder werden Dich die Schrecken der Insel in den Wahnsinn treiben?

Inbento

Mama Katze hat ein Problem: Ihr Kind ist verdammt hungrig und nur ein liebevoll gestaltetes Bento wird seinen Appetit stillen. In diesem entzückenden Puzzler arrangierst Du auf kleinstem Platz leckere Lunch-Mahlzeiten, die einem das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. Öffne Dein Kochbuch, schnapp Dir eine Lunchbox und koche die leckersten kulinarischen Puzzles.