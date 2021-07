PM: Summer Sale 2021 – Die besten Spiele unter 5 Euro (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Vom 21. Juli bis zum 19. August läuft der große Summer Sale 2021 im PlayStation Store und es heißt wieder: Viel zocken, wenig zahlen. Sichert euch bis zu 90% Rabatt auf Games und holt euch jede Menge Schnäppchen – wie zum Beispiel diese Top-Spiele für weniger als 5 Euro.

Immer Ärger mit der Verwandtschaft: Da erfahrt ihr eines Tages, dass einer eurer Vorfahren wohl einen fatalen Fehler gemacht hat. Bei Grabungen unterhalb des pompösen Familienanwesens hat er die Hölle angebohrt und jetzt bevölkern Untote, Monster und Dämonen die Katakomben unter dem Haus und sind auf dem Sprung die Welt zu erobern. Als Erbe des höllischen Hauses ist es jetzt an euch in die Untiefen abzusteigen, kräftig aufzuräumen, das Portal zu versiegeln und so endlich den befleckten Familiennamen von aller Schuld reinzuwaschen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr macht euch natürlich schnurstracks mit einer Party aus den bekannten Rollenspiel-Recken Healer, Damage-Dealer, Tank und Wizard auf in die düsteren Verliese und erfahrt schon in den ersten Minuten auf die ganz harte Tour, warum die Entwickler der kanadischen Red Hook Studios ihren Indie-Erstling Darkest Dungeon genannt haben.

Was nach einer 08/15-Geschichte für Standard Mittelalter/Fantasy-Rollenspielkost klingt, erweist sich aber schnell als eine düstere und beinharte Herausforderung mit erheblichem Story-Tiefgang. Auf euren Wegen erfahrt ihr eine ganze Menge unangenehmer Details über euren machthungrigen Vorfahren und die Mischung aus Sidescroller und rundenbasiertem Schlagabtausch bietet ein forderndes Kampfsystem. Das alles ist in einer extrem verstörenden Düster-Optik mit erheblichen Lovecraft-Einflüssen verpackt, bei dem der Tod eurer Helden endgültig und die Gewölbe prozedural generiert sind.

Ein Roguelike-Dungeon-Crawler, an dem sich auch gestandene Dark Souls-Profis die Zähne ausbeißen werden.

Darkest Dungeon

€21,99 -> €4,39 | Angebot endet am 19.8.2021

Eigentlich sind die italienischen Entwickler der Milestone-Studios auf Spiele mit authentischem Ansatz und Fahrgefühl abonniert. Im Gegensatz zu Serien wie MotoGP oder früher WRC, dürft ihr in dem arcadigen Off-Road-Rennspiel Gravel aber das Gaspedal auch in Kurven bis in die Ölwanne durchtreten, ohne gleich bei den geringsten Fahrfehlern realistisch mit einem brutalen Crash bestraft zu werden. Also steigt hinter das Steuer eines Ford F-150 Raptor oder Lancia Delta S4 und lasst eure Boliden querfeldein über unterschiedliche Pisten in Alaska, Afrika oder den französischen Alpen rasen und genießt dabei das fantastische Gefühl von Geschwindigkeit. Die knallhart reduzierte Special Edition bietet euch alles an zusätzlichen Premium-Spielelementen aus dem Season-Pass – und das ist eine Menge.

So geht Fun-Racer: Wenn ihr einfach mal weitgehend sorgenfrei Gas geben wollt, dann schlagt bei Gravel zu.

Gravel Special Edition

€39,99 -> €3,99 | Angebot endet am 19.8.2021

Dicke Bizeps und jede Menge Blei in der Luft: Die geniale Hommage nimmt mit viel Humor die Actionhelden der 1980er- und 1990er-Jahre auf die Schippe und bietet euch ein grandioses Jump and Gun. In dem furiosen Ballerspektakel Broforce, spielerisch eine Mischung aus Contra und Metal Slug, legen sich testosterongeschwängerte Kämpfer mit fiesen Terroristen, Aliens und Dämonen an und befreien nebenher noch gefangene Kameraden, das macht man eben als Held so. Die einen nennen es das Abenteuer ihres Lebens, für die Bros ist es einfach nur ein ganz normaler Tag. Ihr lauft mit einem der vielen auswählbaren Charaktere von links nach rechts über den Bildschirm und macht schlicht und ergreifend alles platt, was sich euch entgegenstellt.

Regelmäßig kommen Minibosse zum Vorschein, die den heroischen Sturmlauf zu stoppen versuchen und am Ende jedes Level wartet ein zäher Endgegner, den es mit Taktik und natürlich jeder Menge virtuellem Blei zu bezwingen gilt. Gelingt das, entflieht ihr spektakulär an einem Helikopter hängend der Schlacht, während unter euch alles explodiert. Die Besonderheit: Die Umgebung ist nahezu vollständig zerstörbar. Das sorgt nicht nur für schicke Effekte, sondern hat auch handfeste strategische Vorteile.

Ihr sucht eine actiongeladene Herausforderung zum Preis eines Kaffee Latte? Broforce liefert euch genau das.

Broforce

€14,99 -> €3,74 | Angebot endet am 19.8.2021

Ob Häuserkampf in Frankreich, tödliche Duelle in den italienischen Alpen oder Schlachten in den Wüsten Arabiens: In der Kampagne von Battlefield 1, erlebt ihr die Schrecken des Ersten Weltkriegs in Kriegsgeschichten aus der Sicht von Soldaten aus verschiedenen Nationen. Battlefield-typisch nutzt ihr im Einsatz zeitgenössische Waffen, Fahrzeuge sowie Flugzeuge und ballert euch aus der Ego-Perspektive durch massiv zerstörbare Umgebungen. Zur Auswahl stehen dabei unterschiedliche Klassen, wie Sturmsoldat, Sanitäter, Späher oder Versorgungseinheit. Multiplayer-Fans kommen bei riesigen Schlachten mit bis zu 64 Mitspielern auf großen, abwechslungsreichen, Karten voll auf ihre Kosten.

Epische Multiplayer-Schlachten und eine abwechslungsreiche Kampagne auf den Schauplätzen des Ersten Weltkriegs.

Battlefield 1

€19,99 -> €4,99 | Angebot endet am 19.8.2021

Keine Zeit für ein komplettes Metal Gear Solid, aber Lust auf Kojima-typische verrückte Einfälle und ein tolles Stealth-Game mit Big Boss aka Snake? Dann dürfte euch das kurze, aber ganz schön knackige, Metal Gear Solid V: Ground Zeroes genau richtig kommen. Die Fortsetzung von Metal Gear Solid: Peace Walker spielt im Jahr 1975 in einem Lager in Guantanamo Bay auf Kuba und ihr müsst zwei Kinder aus der Gefangenschaft der mysteriösen Organisation XOF befreien. Dabei bekommt ihr es nicht nur mit bis an die Zähne bewaffneten Söldnern, sondern auch mit dem fiesen Kommandanten Skull-Face zu tun. Der Spielumfang ist trotz Open-World eher übersichtlich und dient als Bindeglied zum Nachfolger Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, in dem neue Spielmechaniken vorgestellt werden und ihr diese schon mal verinnerlichen könnt. Perfekt für die kleine Portion Metal Gear zwischendurch.

Kurzer, aber starker, Stealth-Shooter von Mastermind Hideo Kojima.

Metal Gear Solid V: Ground Zeros

€21,99 -> €4,39 | Angebot endet am 19.8.2021

Wer hat behauptet, dass viele Köche den Brei verderben? Das mag vielleicht am heimischen Herd gelten, aber garantiert nicht für das starke Koop-Kochduell in Overcooked. Mit bis zu vier Spielern tummelt ihr euch in der Küche im fantasievollen Zwiebelreich und versucht die immer schneller eingehenden Bestellungen möglichst zeitnah und korrekt abzuarbeiten. Was zuerst noch flott von der Hand geht, wird mit der Zeit immer hektischer und ihr müsst ordentlich Organisationstalent beweisen, um schmackhafte Menüs für eure ungeduldigen Kunden zuzubereiten. Und nicht nur die Anzahl der Essensbestellungen steigt stetig, auch die Küchen-Layouts werden mit jedem Level fordernder. Da müsst ihr schon mal Teller und Töpfe über Flüsse navigieren oder die Zutaten sind über mehrere Räume verteilt.

Extrem spaßiges und zuweilen ganz schön chaotisches Koop-Kochen mit bis zu vier lokalen Spielern.

Overcooked

€15,99 -> €3,19 | Angebot endet am 19.8.2021