Teaser Schon wieder gibt es Vorwürfe wegen Diskriminierung und anderen Vergehen bei einem großen Publisher. Dennis und Hagen besprechen aber auch positivere Themen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Eine weitere Woche neigt sich dem Ende, so wie auch langsam aber sicher der Juli seine letzten Tage ausspielt. Man kann nur hoffen, dass auch irgendwann die Tage gezählt sind, in denen weibliche Angestellte solchen Zuständen ausgesetzt sind, wie sie in der jüngsten Klage gegen Activision Blizzard vom kalifornischen Department of Fair Employment and Housing aufgeführt werden. Von ganz realen Schrecken springen Dennis und Hagen im Wochenschlusscast aber auch zum harmloseren Horror-Vergnügen. Schließlich haben sich doch die Gerüchte bewahrheitet, dass Electronic Arts ein Remake von Dead Space veröffentlichen wird – doch einige Details stimmen die beiden dabei nicht unbedingt zuversichtlich. Abgesehen davon hielt die jüngste EA Play Show noch weitere interessante Ankündigungen bereit.

Alle Themen im Überblick: