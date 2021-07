PM: Mit Computerspielen den Opfern der Flutkatastrophe helfen! (Handy Games)

PC Switch XOne PS4 MacOS Android

Giebelstadt, 23. Juli 2021 Mit Trauer und tiefem Mitgefühl verfolgen wir die Ereignisse in den Hochwasser-Gebieten und sind geschockt wie viele Menschen ihr Leben, ihre Lebensgrundlage oder ihr Lebenswerk verloren haben. Unsere Gedanken sind bei den Betroffenen und ihren Angehörigen, die noch immer – nachdem das Wasser langsam zurückgeht – in Unsicherheit ausharren und um ihr Hab und Gut kämpfen. Wir sind voller Stolz und Bewunderung für die freiwilligen Helfer, Landwirte, Feuerwehrleute, Soldaten, Polizisten und Katastrophendienste die Tag und Nacht in den Hochwasser-Gebieten im Einsatz sind und sich unter widrigsten Umständen aufopferungsvoll für die in Not geratenen Menschen einsetzen.

Wir wollen unseren Teil beitragen

Die Opfer der Katastrophe brauchen schnelle, unbürokratische Hilfe! Wir von HandyGames sind uns unserer sozialen Verantwortung bewusst und daher war für uns klar, dass wir helfen müssen!

Zusammen mit unseren Studios Massive Miniteam (Spitlings), Paintbucket Games (Through The Darkest Of Times) und Honig Studios (El Hijo - A Wild West Tale) haben wir eine Steam-Aktion – German Flood Relief – gestartet, bei der 20% eines jeden Einkaufs an die Aktion Deutschland Hilft gespendet wird. Wir spenden unabhängig davon weitere 30.000 Euro an die Aktion Deutschland Hilft! Als Teil der Embracer Group und der THQ Nordic-Familie ist es für uns selbstverständlich auch in schweren Zeiten zueinander zu stehen, etwas zurückzugeben und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. In der Aktion sind insgesamt 37 Spiele und 5 DLCs – darunter Kracher wie El Hijo - A Wild West Tale (Bestes Deutsches Familienspiel 2021, Gewinner des Goldenen Spatzes), Through The Darkest Of Times (mehrfacher Gewinner des Deutschen Computerspielpreises, Deutschen Entwicklerpreises und Indie Award Nominee der Gamescom), Little Big Workshop, Clouds & Sheep 2, Spitlings, Aces of the Luftwaffe Squadrons oder die Townsmen-Reihe.

Hier geht's zum German Flood Relief auf Steam!

Aktion Deutschland Hilft ist ein Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisiationen, das gemeinsam Menschen hilft, die durch große Katastrophen alles verloren haben.

Wer über den German Flood Relief hinaus helfen möchte, oder schon alle unsere Spiele hat, kann das schnell und unkompliziert auf der Seite www.aktion-deutschland-hilft.de tun. Die Spenden gehen direkt dorthin wo sie gebraucht werden.

