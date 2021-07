Yesterday Origins: Adventure derzeit zum kostenlosen Download verfügbar

PC Switch XOne PS4 iOS MacOS Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Yesterday Origins ab 14,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Yesterday Origins ab 14,95 € bei Amazon.de kaufen.

Ab sofort könnt ihr das Point-and-Click-Adventure Yesterday Origins (im Test, Note: 7.0) der Pendulo Studios (bekannt durch die Runaway-Serie) kostenlos und DRM-frei für Windows bei indiegala.com herunterladen. Ihr benötigt dazu einen kostenfreien Account bei der mittlerweile seit 10 Jahren bestehenden Distributionsplattform aus Italien, die ähnlich wie Humble Bundle hauptsächlich für ihre Videospiel-Pakete bekannt ist.

Das Spiel um John Yesterday und Pauline Petit, die beide "im Rahmen einer alchemistischen Transformation unsterblich geworden" sind, ist der Nachfolger von Der Fall John Yesterday (im Test, Note: 7.0) und erschien 2016 mit deutschen Texten und englischer Sprachausgabe. Danach brachte Pendulo mit Blacksad - Under the Skin (Angespielt) bisher nur noch ein weiteres Spiel auf den Markt. Derzeit arbeiten die Spanier an Alfred Hitchcock - Vertigo, das noch in diesem Jahr erscheinen soll. Am Ende dieser News findet ihr das GamersGlobal-Testvideo zu Yesterday Origins.