GG-intern: Reichskriegsflaggen-T-Shirt-Anzeigen auf GamersGlobal

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Als Hinweis in eigener Sache: Seit einigen Tagen werden via Google Adsense bei uns Anzeigen zu T-Shirts ausgeliefert, die überwiegend eine "Military"-Anmutung haben. Darunter sind auch Motive, auf denen der Adler der alten deutschen Reichskriegsflagge zu sehen ist oder auch die Reichskriegsflagge an sich.Diese militärische Flagge des Deutschen Kaiserreichs ist kein "verfassungsfeindliches Symbol", wir empfinden es aber – außerhalb von abstrakten Strategiespielen – als äußerst unappettitlich, weil klar zur rechten Szene gehörend. Wir wollen keine Werbung für derartige Produkte auf unserer Seite haben.Allerdings haben wir nur nachträglichen Einfluss auf die Anzeige von Werbung durch Google Adsene, und auch die ausgelieferte Werbung unterscheidet sich bei jedem Seitenaufruf, es sieht also nicht jeder dieselbe Werbung. Darum sind wir in solchen Fällen auf Hinweise von euch (gerne direkt an den Inhaber per PN) angewiesen, und versuchen, schnell zu reagieren.So haben wir gestern abend über 300 Anzeigenmotive des Online-Shops "Cotosen" manuell geblockt – nur um heute früh genau dieselben Anzeigen (aktuell 25 Motive) von einem Online-Shop "Styletaken" vorzufinden. Auch diese haben wir geblockt. Nur um danach denselben Mist unter dem Shopnamen "Blaroken" vorzufinden – da ist sich offensichtlich jemand sehr wohl bewusst, mit was er sein Geld verdient.Bis das Blocken wirkt, vergeht außerdem Zeit, und es ist wahrscheinlich, dass es weitere Instanzen dieses Shops gibt, die wir erst bemerken müssen, um sie blocken zu können.Wir bitten User, die diese Werbung ebenso stört wie uns, deshalb um Geduld und im Idealfall Mithilfe (per Comment oder PN). Es schadet auch nicht, diese Anzeigen über das kleine X rechtsoben im Google-Ad-Fenster Symbol zu blockieren und als Grund "Anzeige unangemessen" zu wählen. Premium-Abonnenten können außerdem ihre freiwillig erteilte Werbe-Freigabe widerrufen, indem sie das Häkchen in ihrem Profil (Premium-Seite, direkt oberhalb von "Du hast ein Premium-Abonnement") entfernen – nur wird dann halt gar keine Werbung mehr angezeigt.