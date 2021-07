Dune: „Main Trailer“ zur Neuverfilmung // Ab 16.9. in den Kinos

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Dune ab 16,95 € bei Amazon.de kaufen.

Ursprünglich sollte die im März 2019 angekündigte Neuverfilmung der ersten Hälfte des ersten Buches der Romanreihe von Frank Herbert bereits Ende 2020 auf der Kinoleinwand zu sehen sein. Durch die Corona-Pandemie musste der Kinostart von Dune – ebenso wie manch anderer Film – jedoch verschoben werden.

Am 16. September dieses Jahres ist es nun soweit: Der Film des Regisseurs Denis Villeneuve (Arrival, Blade Runner 2049) kommt hierzulande auf die großen Leinwände, während der Science-Fiction-Film in den USA ab dem 22. Oktober zu sehen sein wird.

Drei Monate vor dem US-amerikanischen Kinostart veröffentlichte das verantwortliche Studio Warner Bros. kürzlich den sogenannten „Main Trailer“, der knapp vier Minuten lang ist. Neben obligatorischen Onelinern wie zum Beispiel „Du musst bereit sein!“ oder „Nur gemeinsam haben wir eine Chance!“ verfügt der Clip über bombastische Musik und teils wuchtige Bilder. Unter diesen Zeilen haben wir die deutschsprachige Version eingebettet, das englische Original des Trailer findet ihr bei YouTube.

Sowohl vor als auch hinter der Kamera wirkten bei der Dune-Neuverfilmung bekannte Persönlichkeiten mit, zu denen teilweise auch Oscar-Gewinner und -Nominierte zählen. So spielen unter anderem Dave Bautista (Guardians of the Galaxy-Filme, Avengers: Endgame), Josh Brolin (Deadpool 2, Avengers: Infinity War), Rebecca Ferguson (Mission: Impossible - Rogue Nation) oder auch Jason Momoa (Aquaman) im kommenden Villeneuve-Film mit, während die Musik vom mehrfachen Oscar-Gewinner Hans Zimmer (Blade Runner 2049, Inception, Gladiator) stammt.