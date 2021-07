PM: Grid Legends enthüllt: Werdet in diesem Blockbuster-Rennspiel zur Legende (Sony Playstation Blog)

PS4 PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Seid ihr bereit, euch wieder hinters Steuer zu schwingen? Heute bei EA Play Live enthüllt: Willkommen bei Grid Legends, das ab 2022 für PlayStation 5 und PlayStation 4 erhältlich ist.

Grid Legends ist ein Rennspiel voller unerwarteter Kurven und Wendungen von Codemasters und EA Games. Es kombiniert spannende Motorsport-Action, unglaublich vielfältige Rennen und eine fesselnde Story, die euch in die Action eintauchen lässt. Der heute erschienene Trailer zeigt, wie das Spiel mit neuen Funktionen auf einem Vierteljahrhundert fantastischer Rennspiele aufbaut und ein neues Kapitel für diese legendäre Rennserie aufschlägt.

Bevor wir uns also wirklich auf den Trailer stürzen, machen wir noch eine kurze Reise in die Vergangenheit …

Der Name „Grid“ steht seit dem Erscheinen des Kritikerlieblings Race Driver: Grid im Jahr 2008 für Fahrspaß auf Rennstrecken und Straßen. Die Wurzeln unserer Rennserie reichen jedoch tatsächlich bis in die 1990er zurück. TOCA Touring Car Championship sorgte 1997 mit seinem beeindruckenden Handling und Gameplay für Furore. Darauf folgte zur Jahrtausendwende das bahnbrechende Rennspiel TOCA Race Driver. Die derzeit vier verfügbaren Grid-Titel umfassen eine breite Palette von Rennerlebnissen und erzählen eine packende Story, in der wir Nathan und Ryan McKane kennenlernen. Mit jedem Titel sind neue Fahrzeuge, Renndisziplinen, Orte, Online-Funktionen und fesselnde Einzelspieler-Optionen dazugekommen.

Während die Reihe in den vergangenen 24 Jahren viele verschiedene Formen angenommen hat, ist jeder Titel drei entscheidenden Faktoren treu geblieben: actionreiche Rennen, unglaubliche Motorsport-Vielfalt und das Erzählen denkwürdiger Geschichten auf und abseits der Rennstrecke. Auch bei Grid Legends findet ihr diese Elemente wieder – und natürlich jede Menge Spielspaß. Seht euch den Trailer von heute genauer an und ihr werdet sehen, was ich meine …

Die Story von Grid Legends

Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe wird die Story von Grid Legends durch eine innovative virtuelle Produktion erzählt, die fantastische Schauspieler, eine atemberaubende Kulisse und ein spannendes Gameplay miteinander verbindet und euch so näher als je zuvor an die Action heranbringt. Die legendäre Grid World Series geht in eine neue Saison und ihr steht im Rampenlicht. Begleitet werdet ihr von einer Dokumentation aus der Mäuschen-Perspektive, die jede Konfrontation, alle Vorgänge im Fahrerlager sowie jeden wichtigen Moment der Meisterschaft erfasst, während ihr die berüchtigten Fahrer von Ravenwest Motorsport und die McKanes herausfordert, um sowohl auf als auch außerhalb der Strecke den Ton anzugeben.

Das ganze Team freut sich unglaublich, diese neue Form des Geschichtenerzählens bei Grid einzuführen. Die Handlung wird von einer erstklassigen Crew und Besetzung zum Leben erweckt, darunter auch der brillante Ncuti Gatwa (bekannt aus der Netflix-Serie „Sex Education“). Macht euch bereit für eine einzigartige Renngeschichte voller packendem Drama außerhalb der Rennstrecke und fesselnden Auseinandersetzungen auf der Strecke – mit euch im Mittelpunkt.

Rennsport-Vielfalt

Auch wenn die Story das Herzstück des Trailers ist, gibt es nochweitausmehr zu entdecken – unter anderem einen ersten Blick auf einige Autos, hinter deren Steuer ihr euch nächstes Jahr klemmen dürft. Auch Grid Legends wird dem Ruf der Reihe für Rennsport-Vielfalt gerecht – mit über 100 Fahrzeugen von Einsitzern über LKWs bis hin zu klassischen Tourenwagen und vielen mehr. Euch erwarten Maschinen aus verschiedenen Motorsport-Epochen. In unserem Trailer könnt ihr bereits einen ersten Blick auf die Modelle Shelby Cobra 289 FIA, Audi A4 Quattro BTCC und Aston Martin Valkyrie AMR Pro Concept werfen. Für alle Autos sind im Spielverlauf von Grid Legends Upgrades verfügbar; dazu in Kürze mehr.

Nun habt ihr ein Vorgeschmack auf das bekommen, was euch auf der Rennstrecke erwartet, aber wie sieht es mit derRennstreckeselbst aus? Die Grid-Reihe hat sich schon immer durch eine abwechslungsreiche Kombination aus realen und einzigartigen fiktiven Schauplätzen ausgezeichnet, an denen man sich messen kann – auch Grid Legends ist hier keine Ausnahme. Es setzt sogar noch einen drauf.

Beim Start erwarten euch 130 Strecken, darunter echte Kultstrecken wie Indianapolis, wiederkehrende Grid-Favoriten wie San Francisco und Paris sowie brandneue Orte wie Moskau und London, die ihr vielleicht schon im Trailer gesehen habt. Von speziell gebauten Strecken über Hochgeschwindigkeitsstrecken bis hin zu engen und kurvigen Straßen – Grid Legends fordert euch mehr als je zuvor heraus.

Grid Legends – Race Creator

Euch stehen beliebige Kombinationen von Auto, Klasse und Strecke für ein Grid Legends-Event zur Verfügung – aber das ist noch nicht alles. Auf vielfachen Wunsch kehren die Drift-Events zurück, wie im Trailer angedeutet, in dem der fantastische Mitsubishi Lancer Evolution X Drift-Tuned die Räder heiß laufen lässt.

Für all dies und mehr könnt ihr unser Race-Creator-Tool nutzen und so das Rennereignis eurer Träume erstellen. Habt ihr Lust, im Einsitzer gegen LKWs anzutreten und 50 Runden durch den Schnee zu heizen? Wie wäre es, mehrere GT-Klassen für einen Sprint im Regen um Brands Hatch ins Rennen zu schicken? Kein Problem! Wir geben euch die nötigen Werkzeuge an die Hand, um fantastische Rennen zu erschaffen, diese Events online zu stellen und die Welt herauszufordern.

Grid Legends erscheint 2022

All dies ist nur eine kleine Vorschau dessen, was euch nächstes Jahr bei Grid Legends erwartet. In den kommenden Monaten erhaltet ihr weitere Infos zur Story und den Charakteren, mehr Infos zu Autos, weiteren Orten sowie mehr neuen Funktionen, die dieses Spiel zu einem der flexibelsten und sozialsten Grid-Erlebnisse aller Zeiten machen werden. Man sieht sich!

Ich sehe mir den Trailer jetzt zum 146. Mal an … Könnt ihr mir das verübeln?