Dead Space: Remake des SF-Survival-Horrorklassikers angekündigt // Teaser

PC Xbox X PS5

In den letzten Monaten verdichteten sich die Hinweise, dass Electronic Arts an einem Reboot des Science-Fiction-Survival-Horror-Titels Dead Space (im GG-Test) aus dem Jahr 2008 arbeitet. Im Rahmen der heutigen EA-Play-Live-Präsentation wurde ein Remake des Klassikers offiziell mit einem kurzen Teaser angekündigt.

Entwickelt wird das Spiel, das einfach Dead Space heißen wird, von den Motive Studios, die zuletzt an Star Wars - Squadrons gearbeitet haben. Der Titel wird auf der Basis der Frostbite-Engine von Grund auf neu gebaut und soll eine verbesserte Geschichte sowie Spielmechaniken mit sich bringen. Angekündigt ist Dead Space exklusiv für PC, PS5 und Xbox Series X/S, wobei es aktuell noch keine Informationen zu einem möglichen Erscheinungsdatum gibt.

Der Teaser-Trailer, den ihr euch unter dieser News anschauen könnt, vermittelt euch einen Eindruck von der Atmosphäre und zeigt einen Nekromorph sowie Protagonist Isaac Clarke mit seinem ikonischen Rucksack. Außerdem seht ihr den überlebenswichtigen Hinweis "Cut off their limbs", der wie im Original mit Blut an eine Wand geschrieben ist.