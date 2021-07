PM: Mit diesen Accessoires für den Microsoft Flight Simulator kommst Du dem Himmel noch näher (Microsoft Xbox Wire)

PC Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Microsoft Flight Simulator ab 49,95 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Seit über einem Jahr erheben sich begeisterte Hobby-Pilot*innen und Simulatoren-Fans mit dem Microsoft Flight Simulator in die Lüfte und erleben die Faszination des Fliegens. Ab dem 27. Juli steigen noch mehr Spieler*innen in ungeahnte Höhen auf, wenn der Flight Simulator auf Xbox Series X|S erscheint und Teil des Xbox Game Pass wird. Um Dich für diese neuen Abenteuer bestmöglich zu rüsten, findest Du hier fantastisches Gaming-Zubehör für angehende Pilot*innen. Lies einfach weiter und erfahre mehr über die angekündigten, neuen Peripherie-Geräte von lizensierten Xbox-Partnern, mit denen das Fliegen auf PC und Konsole noch immersiver wird.

Turtle Beach ist für viele Gamer*innen bereits eine Institution, wenn es um spielverändernde Peripherie und Audio-Innovationen geht. Jetzt steigt Turtle Beach mit dem Turtle Beach VelocityOne Flight für Microsoft Flight Simulator in das Simulator-Genre ein. Entwickelt von Weltklasse-Luftfahrtingenieur*innen und Pilot*innen ist das Turtle Beach VelocityOne Flight ein vollständiges System zur Flugsteuerung für Xbox Series X|S und Windows PC. Es bietet eine intuitive und realistische Steuerung, so dass Spieler*innen den Nervenkitzel des Fliegens möglichst authentisch erleben. Ein realitätsnaher Steuerknüppel mit 180 Grad-Drehwinkel und integrierter Rudersteuerung ermöglicht die präzise Steuerung Deines Flugzeugs. Das modulare Gaspedal mit integriertem Trimmrad und benutzerdefiniertem Hebel ermöglichen es Dir, Dein Flugerlebnis individuell an leichte und schwere Flugzeuge anzupassen. Das Management-Display und das authentische Statusanzeigefeld liefern Dir Informationen in Echtzeit und wichtige Flugdetails. Via USB-Verbindung koppelst Du das VelocityOne Flight im Handumdrehen mit Deiner Konsole oder dem PC. Das Turtle Beach VelocityOne Flight erscheint im Herbst 2021 für 349,99 Euro. Melde Dich einfach auf der offiziellen Webseite an, dann wirst Du direkt benachrichtigt, wenn das VelocityOne Flight vorbestellbar ist.

Das Honeycomb Alpha Flight Controls XPC ist ein fortschrittliches Flugsimulationssystem, entwickelt von Pilot*innen und Luftfahrt-Ingenieur*innen, maßgeschneidert für Spieler*innen auf Xbox Series X|S. Die Steuerelemente sind um 180 Grad drehbar und verfügen über verbesserte Sensorik, die für eine reibungslose Navigation sorgt. Die Zentraleinheit enthält ein Schaltfeld mit mehreren Optionen für Hauptschalter, Lichtmaschine, Avionik, Lichtschalter – sowie einen gefederten Zündschalter in fünf Positionen. Die Griffe enthalten 13 programmierbare Tasten und Schalter für ein vollständig anpassbares Flugerlebnis. Das Honeycomb Alpha Flight Controls XPC wird im Laufe des Jahres zur Vorbestellung verfügbar sein und Anfang 2022 auf den Markt kommen. Zusätzlich arbeitet Honeycomb an einem zivilen Flight Stick, der sowohl für Hobby-Pilot*innen als auch für kommerzielle Flugzeuge geeignet ist und Anfang 2022 erscheint.

Das T.Flight HOTAS One und die dazu passenden TFRP-Pedale sind schon lange bei Simulationsfans auf Xbox beliebt – jetzt kommt ein aufregendes neues Bundle! Mit dem T.Flight Full Kit X wird Dein nächstes Flugerlebnis auf Xbox Series X|S noch fantastischer. Sobald Du das Kit an Deine Konsole anschließt, wird es automatisch erkannt und für den ersten Einsatz konfiguriert. Enthalten sind ein Joystick mit 14 Aktionstasten sowie 5 Achsen, ein abnehmbarer Gashebel sowie Seitenruder-Pedale auf Gleitschienen. Das T.Flight HOTAS One zeichnet sich durch sein kompaktes Design und den abnehmbaren Joystick sowie Gashebel aus. So kannst Du Dir Dein Setup individuell einrichten, auch wenn Du nur wenig Platz hast. Inspiriert von echten Flugzeugen ermöglichen die T.Flight Rudder Pedals (TFRP) eine präzise Steuerung von Rudern und Bremsen. Ausgestattet mit der S.M.A.R.T.-Technologie erlauben die Pedale sowohl sanfte Bewegungen als auch hochpräzise Manöver. Dank der praktischen und abnehmbaren Fersenstützen und des ergonomischen Designs kannst Du Deinen gesamten Fuß auf jedes Pedal stellen. Das Thrustmaster T.Flight Full Kit X ist ab dem 19. Oktober im Handel verfügbar. Für Spieler*innen, die den Joystick oder die Pedale einzeln ausprobieren möchten, sind beide Elemente auch separat erhältlich. Die TFRP-Pedale sind für 99,99 Euro und der T.Flight HOTAS One Joystick für 79,99 Euro erhältlich. Später in diesem Jahr folgt außerdem ein offizieller Steuerknüppel von Thrustmaster für Xbox Series X|S und Windows PC.

Für Spieler*innen, die ihr Flugzeug lieber mit Tastatur und Maus steuern, ist die Razer Turret für Xbox das passende Werkzeug. Die mechanischen Tasten sorgen für einen schnellen und exakten Anschlag – die im Set enthaltene Maus ist mit dem Razer 5G Advanced Optical Sensor ausgestattet und erlaubt besonders exakte und präzise Eingaben.

Es gibt viele Arten und Wege, wie Spieler*innen die unendlichen Lüfte des Microsoft Flight Simulators erkunden können – egal, ob mit einem der neuen Flight Sticks, dem Xbox Wireless Controller oder Maus und Tastatur. Wir bei Xbox wollen Dir gemeinsam mit dem Microsoft Flight Simulator die Möglichkeit geben, auf die Art und Weise zu spielen, die Dir am besten gefällt – auch mit den umfangreichen Peripherie-Geräten unserer fantastischen Partner. Sei auch in Zukunft gespannt, denn weiteres fantastisches Zubehör wird im Laufe der Zeit folgen. Versüße Dir die Wartezeit bis dahin, indem Du den Microsoft Flight Simulator kennenlernst, Dein Lieblingsflugzeug findest oder eine wunderschöne Flugroute entdeckst. Dies ist jetzt noch einfacher denn der Microsoft Flight Simulator ist ab dem 27. Juli als Teil des Xbox Game Pass auf Xbox Series X|S.

Für die neuesten Informationen zum Microsoft Flight Simulator hältst Du Dich auf Twitter unter @MSFSOfficial auf dem Laufenden oder folgst dem deutschen Twitter-Kanal zum Xbox Game Pass für PC.