PM: Bekannte Stimmen für die erste deutsche Vertonung eines LIFE IS STRANGE Titels! (Square Enix)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Life is Strange - True Colors ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Schaut den beiden im Tonstudio mit uns über die Schulter, erfahrt, weshalb man vor so einem Aufnahmetag auch mit viel Erfahrung noch aufgeregt sein muss, und welche Superkräfte für die beiden als besonders erstrebenswert gelten.

LIFE IS STRANGE: True Colors ist der erste Teil innerhalb der Serie, der von Anfang an eine komplett deutsche Synchronisation erhält. Dies ist für uns ein besonderer Meilenstein und wir wissen, dass wir damit einem Wunsch vieler deutscher Fans nachkommen. Um die Tatsache zu würdigen, und um einem der größten Life is Strange-Fans eine Freude zu machen, sind wir an Gronkh herangetreten, und haben ihn gebeten, eine Sprecherrolle in True Colors zu übernehmen. Außerdem haben wir die Schauspielerin Lisa Vicari engagiert. Lisa werden viele von euch aus der Netflix-Serie „Dark“ kennen, in der sie den Charakter Martha verkörpert. Mit den beiden haben wir jeweils einen Tag im Tonstudio verbracht, haben bei der Arbeit geluschert und uns die ein oder andere Frage über ihre Arbeit und über ihre Leidenschaft für Life is Strange beantworten lassen.

In LIFE IS STRANGE: True Colors dreht sich wie immer alles um Superkräfte und um Emotionen. Allen Beteiligten wird viel Gefühl und Empathie abverlangt. Gronkh spricht in True Colors den Kleinstadtpolizisten Pike. Aber wenngleich sich der Polizist als durchsetzungsstark präsentiert, so hat er dennoch seine weiche Seite. Ob die Rolle zu ihm passt? „Wie Arsch auf Eimer“ – so Gronkh selbst. Da fühle sich ein Tag mit Sprachaufnahmen fast wie Urlaub an. Nur einen Moment lang, steigt sein Adrenalinpegel: „Heute durfte ich zum ersten Mal lachen in der Rolle. Ich durfte sonst nie irgendwo lachen.“ Gronkh musste nicht lange zögern, diesen Job anzunehmen. Der Grund ist einfach: Weil Life is Strange immer so „schööön“ ist … und so emotional. Er verrät uns im Interview, an welchen Moment er sich besonders gern zurückerinnert.

Lisa Vicari spricht Riley Lethe, die Enkelin der ortsansässigen Floristin Eleanor in Haven Springs. Die Rolle der jungen, intelligenten Frau, die sich noch nicht zwischen einer Existenz in Haven Springs und einem Studium in der Ferne entscheiden kann, lässt für Lisa ausreichend Interpretationsspielraum. Wie es ist, im Studio zu stehen, und eine Rolle einzusprechen, die man bisher nur in Auszügen kennt? Eins können wir euch verraten: Wir sind nicht die einzigen, die aufgeregt waren und auf das Gesamtergebnis sehr gespannt sind!

Es dauert nicht mehr lange und ihr könnt selbst in die emotionale Welt von LIFE IS STRANGE: True Colors eintauchen, denn im September 2021 erscheint es für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Wenn ihr noch mehr Details über Gronkhs und Lisa Vicaris Einsatz und mehr Hintergrundwissen zu Life is Strange haben möchtet, dann folgt unseren Social Media Kanälen: