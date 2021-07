PM: Ratchet & Clank treffen auf Fall Guys! (Sony Playstation Blog)

PC Switch XOne PS4

Falls Guys: Ultimate Knockout Season 5 ist diese Woche mit einem abenteuerlichen neuen Thema rausgekommen und lädt Spieler ein, durch einen superbunten Dschungle zu turnen – aber nicht alles ist, wie es zunächst scheint! Ratchet und Clank sind durch einen Rift zum Blunderdome gefallen und haben sich entschieden, Gastgeber für zwei Events für begrenzte Zeit zu sein – für euch bedeutet das superbesondere Gelegenheiten, einzigartige Kostüme und Belohnungen freizuschalten, passend zu Season 5. Wir haben uns mit PlayStation zusammengesetzt, um euch zu berichten, was ihr von dieser dimensionsüberspringenden Extravaganza erwarten könnt und euch einen künstlerischen Einblick darein zu geben, wie das Team das Kultduo von Insomniac Games in Bohnenform zum Leben erweckt hat!

Die Fall-Guys-Kostüme basierend auf bekannten Charakteren wie Ratchet und Clank zu designen ist immer eine aufregende kreative Herausforderung. Als Art Team wollen wir immer sicher gehen, dass unsere Schöpfung sich anfühlt wie ein Fall Guy, der ein Kostüm trägt – so als würden unsere kleinen Bohnen einen Charakter aussuchen und spielen statt zu diesem Charakter zu “werden”.

Unser Ziel ist, dass auch unsere Spiele das so erleben. Natürlich kann jeder ein Kostüm einfach aussuchen, weil es cool aussieht – das ist auch super! Aber wir hoffen, dass viele die Kostüme aussuchen, weil sie die Zusammenarbeit der Charaktere so lieben wie wir und weil sie vielleicht ihr Fandom nach außen tragen wollen, indem sie es im Blunderdome ausdrücken.

Concept Art vom Fall-Guys-Team, als sie angefangen haben, sich Ratchet und Clank in Bohnenform vorzustellen.

Als wir uns Charaktere für die Fall-Guys-Zusammenarbeit ausgesucht haben, war eins unserer wichtigsten Kriterien die Frage “Finden wir das cool?”. Wir sind Gamer und Künstler, also gibt es niemals die guten Ergebnisse, die Spieler von Fall Guys verdienen, wenn wir nicht voll hinter der Entscheidung stehen.

Als die Idee aufkam, Ratchet und Clank in Bohnenform zu designen, gab es gar keine Frage mehr: das wollten wir alle tun! Persönlich waren Ratchet und Clank für mich als Lead Artist ein ganz neuer Maßstab. Die Spiele, aus denen sie kommen, sind so ambitioniert und die künstlerische Direktion hat mich immer völlig baff gemacht. Als Charaktere sind sie sofort erkennbar und sympathisch, also fühlte sich das wie eine geniale Gelegenheit an.

Ein Fall Guy ist in dem Clank-Kostüm in Entwicklung zu erkennen, als das 3D-Team mit der Arbeit beginnt.

Wir waren so aufgeregt, Ratchet und Clank Kostüme nach Fall Guy zu bringen – aber gleichzeitig standen wir vor einem klassischen Designproblem: Wie nimmt man Kultcharaktere und wickelt sie so um eine kleine Bohne, dass sie sich nach Fall Guy anfühlen, aber auch wirklich ihrem Ursprung treu bleiben?

Zum Glück sind wir mittlerweile recht erfahren in dieser Art der Zusammenarbeit und haben ein Kernregelset für diese Probleme entwickelt. Damit legen wir fest, wie viel vom Fall Guy sichtbar bleiben muss und wie sich das Kostüm in untere und obere Hälften zerteilen lässt, um mit anderen Kostümen kombinierbar zu bleiben. (Und wir lieben die surrealen, kreativen Kostümkombinationen der Spieler!)

Kostümentwürfe für Ratchet wurden dann vom Fall Guys 3D-Team lebendig gemacht.

Sind diese Grenzen erst einmal etabliert, beginnen wir mit einem ersten Konzept und probieren Formen aus und experimentieren mit ihren Details, um zu sehen, wie wir die Essenz der Charaktere wie Ratchet und Clank darstellen können. Es handelt sich um einen ziemlich aufwändigen Prozess, bei dem wir sicher gehen, dass so individuelle Features wie Ratchets Lombax-Ohren und Clanks Roboter-Gesichtszüge auch im Blunderdome genau richtig aussehen. Es gibt ein bisschen hin und her zwischen unseren Künstlern und dem tollen Team bei Insomniac Games, bis wir alle mit einem Design zufrieden sind, auf das wir gemeinsam stolz sein können (weil sie so cool sind, ist das recht einfach!)

Als nächstes geben wir die Konzepte an unser extrem talentiertes 3D-Team weiter, um die Spielmodelle ans Laufen zu bekommen und nach noch ein bisschen hin und her sind wir quasi fertig! Zwei großartige Kostüme und eine ganze Palette an optischen Kleinigkeiten, die unserer Meinung nach perfekt Stil der Kultfiguren Ratchet und Clank durch den Filter unserer dusseligen Falls Guys darstellen. Wir können überhaupt nicht erwarten, dass ihr sie in die Finger bekommt. Und das geht so …

In diesem interdimensionalen Crossover werden Fall-Guys-Spieler in zwei Raketengetriebenen Limited Time Events mit besonderen Herausforderungen vom aufregendsten Duo der Galaxie konfrontiert. Ihr rast darin mit der Uhr um die Wette, um eine beeindruckende Auswahl an Ratchet und Clank Kostümen, Bannern, Emotes und anderer kosmischer kosmetischer Extras freizuschalten!

Das Ratchet Limited Time Event bedeutet eine ganze Woche besonderer Herausforderungen vom coolen Lombax-Helden, in dem ihr die exklusive Möglichkeit habt, folgende Boni freizuschalten:

Clank bringt euch eine Reihe neuer Herausforderungen und jede Menge exklusiver futuristischer Belohnungen, die Spieler verdienen können:

Und wenn ihr beide Events fertig stellt, erhaltet ihr ein ultrabesonderes Banner mit dem neuen Lombax Widerstandskämpfer Rivet!

Die Limited Time Events sind nur ein Aspekt des neuen Fall Guys Season 5 Dschungleabenteuers. Dieses riesige Update bevölkert den Blunderdome mit glitzernden Pools, tropischen Pinguinen und sogar einem mysteriösen Verlorenen Tempel, den ihr erforschen könnt. Und das alles ist verteilt über verschiedene faszinierende neue Runden, die voller neuer Mechaniken und unseren typisch-unmöglichen Hindernissen stecken.

Stolpert jetzt vorbei für …

Von mir und allen hier im Fall-Guys-Team: Wir freuen uns, dass ihr uns auf der Reise ins Herz des neuen Dschungles begleiten werdet. Und für alle, die bereit sind, sich auf die Suche nach den Ratchet und Clank Events zu machen? Bereitet euch auf ein Bombenerlebnis!