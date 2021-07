Assassin's Creed: Art Director Raphael Lacoste steigt bei Ubisoft aus

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Assassin's Creed Valhalla ab 49,90 € bei Amazon.de kaufen.

Nach 16 Jahren und der Mitarbeit an acht Assassin's Creed-Spielen verlässt der Art Director Raphael Lacoste seinen bisherigen Arbeitgeber Ubisoft. Dies teilte er per Twitter mit und bedankte sich bei der Community, seinen Kollegen und auch bei Ubisoft. Es ist noch nicht bekannt, welchen beruflichen Weg Lacoste als nächstes einschlagen will.

Im Jahr 2020 erschien der bisher letzte Teil der Serie Assassin's Creed Valhalla (im Test, Note: 9.0), bei dem Lacoste ebenfalls als künstlerischer Leiter verantwortlich war. Ubisoft arbeitet nun ohne ihn voraussichtlich mit einer mutmaßlichen Neuausrichtung als Live-Service unter dem Namen Assassin's Creed Infinity an der Fortsetzung der erfolgreichen Spielereihe. Bei den Quellen findet ihr auch eine Übersicht zu den Werken von Lacoste.