GDC2021: So können Entwickler die Emotionen von Spielern lenken

Den Gefühlen auf der Spur

Teaser In den letzten Jahren haben sich Videospiele massiv gewandelt, immersive Stories sind mindestens genauso wichtig geworden wie stabile Spielsysteme. Aber wie können Entwickler Emotionen erzeugen?

Wer fühlt die Emotionen deines Spiels?

Simulation Repräsentation Abstraktion

Hinter simplen Aussagen kann oftmals so viel mehr stecken.

Alles was du getan hast, war falsch. Und jetzt geh' und rette deinen Kameraden!

Sagen Zeigen Machen

Einleitung: In Fifa tretet ihr einen Ball. Mittelteil: Ihr trefft das Tor. Ende: Ihr freut euch!

Das perfekte Beispiel für vom Spiel erzeugte Emotionen: Der Companion Cube.

Ein Rennspiel braucht keinen fiktiven Fahrer mit einer ausgearbeiteten Hintergrundgeschichte. Es braucht diese einzigartige Mischung aus emotionalen und psychologischen Reizen, die dich, wenn auch nicht flüchtig, glauben lassen, dass du selbst der Fahrer bist.

Gefühle in Spielen sind heute wichtiger denn je. Viele Konsumenten verzeihen mechanische Defizite eher, wenn sie durch eine emotionale Geschichte gefesselt werden und mit ihrem Hauptcharakter mitfiebern können. Jemand, der sich gut mit der Steuerung des Spielerempfindens auskennt, ist. Der freie Schreiber und Narrative Designer hat an über 85 Spielen mitgewirkt, darunter. Aktuell ist er bei einem noch nicht angekündigten Projekt von Guerilla Games involviert. Bei einem Vortrag im Rahmen der GDC 2021 sprach er darüber, wie Entwickler und Storyschreiber die Spieler gezielt zum Empfinden bestimmter Emotionen bringen können.Denn laut ihm merke man oftmals noch eine starke Kluft zwischen den Programmierern und den Autoren. Zwar sei der Ansatz "Spiele brauchen keine Stories" nicht mehr so weit verbreitet wie noch vor 20 Jahren, es gäbe aber trotzdem noch ähnliche Probleme. Oftmals werden Schreiber aus Film und Fernsehen angeheuert, die stur ihren eigenen Weg verfolgen und unser aller Lieblingsmedium und dessen Interaktivität nicht so richtig verstehen.Ganz allgemein besteht ein Konflikt zwischen der technischen und der kreativen Seite: Interaktivität kann nicht um Story und Gefühle herum aufgebaut werden, andersherum gehe es aber genauso wenig. Dabei sind für Walsh Emotionen selbst ein interaktives Element und müssen als solche verstanden werden. Also müssen die beiden Pfeiler der Spieleentwicklung zusammenarbeiten und sich nach einem wichtigen Grundsatz richten:Auf diese Frage gibt es laut ihm nur eine einzige richtige Antwort: der Spieler.Laut Walsh gibt es drei Wege, über die man einen Spieler emotional erreichen kann:Bei der Simulation erfährt man die Gefühle am eigenen Leib. Beispielsweise, wenn man in VR über ein schmales Holzbrett balanciert und dabei die Angst erlebt, abzustürzen. Oder in einer Formel-1-Simulation, bei der die Position im Cockpit sich so fühlen soll, als würde sie selbst am Steuer sitzen. Doch auch in anderen Bereich könne man den Simulationsansatz verfolgen, beispielsweise werden Ärzte in VR trainiert, wie sie Spielern schlechte Nachrichten überbringen können.Die Repräsentation hingegen stellt etwas zwischen den Spieler und das zu erzeugende Gefühl. Das geläufigste Beispiel hierfür sei ein Charakter: Plötzlich überbringt der Doktor die Hiobsbotschaft nicht mehr selbst, sondern eine Figur, die er steuert. Und auch, wenn ihr als Lara Croft über eine Planke balanciert, fühlt ihr die Anspannung, allerdings nicht mehr so unmittelbar wie in VR. Der Spieler entwickelt so eine Bindung zu seinem Charakter und kann dessen Gefühle bis zu einem gewissen Grad verstehen, fühlt sie aber nicht direkt selbst.Der dritte Weg von Walsh, die Abstraktion, kann laut ihm am besten mit Charakterwerten aus einem Rollenspiel umschrieben werden. Nur weil unser Held seine Stärke um 10 steigert bedeutet das noch lange nicht, dass wir uns ebenfalls kräftiger fühlen.Aber, und das ist Walsh wichtig zu betonen, man müsse sich nicht auf eine der drei Methoden festlegen. So könnte man in einem VR-Spiel Gefahren am eigenen Leib erleben, durch Dialoge mit NPCs mitfühlen und die eigene Figur durch abstrakte Werte aufleveln. Auf diese Weise könne man mehrere Erzählmethoden in einem Titeln unterbringen und dafür sorgen, dass der Spieler emotional gefesselt wird.Als mindestens genauso wichtig wie die Vermittlung der Gefühle selbst beurteilt Walsh aber die Frage danach, was der Spieler überhaupt erleben soll, welches Thema ein Spiel hat. Hier müsse man vorsichtig vorgehen, denn zu stumpf darf man nicht unbedingt herantreten. Beispielsweise nennt her Titel mit Kriegsszenario. Natürlich ist Krieg hässlich, schockierend und belastend – aber wolle man seine Kunden wirklich Themen wie posttraumatischer Belastungsstörung, Depressionen und Suizidgedanken aussetzen?Die Vermittlungsmethode könnte dabei simpler oder komplexer Natur sein. Einfache Beispiele seien das genannte Kriegsspiel oder auch der Balance-Akt über eine Holzplanke in VR. Es gibt keine Umschreibungen, nichts wird schön geredet. Ihr balanciert über ein Brett und die Gefahr, abzustürzen, versetzt euch in Angst.Deutlich schwerer wird die Erzeugung komplexer Gefühle oder Vermittlung von Themen auf indirektem Wege. Dafür könne man beispielsweise Aussagen über ein Thema treffen oder Fragen aufwerfen. Kann Liebe uns zerstören? Oder ein Charakter spricht direkt aus: "Ich hasse Liebe!". Solche Aussagen können den Spieler zum Nachdenken anregen und komplexere Emotionen hervorrufen, seien sie Wut, Verständnis oder Verwirrung.Wichtig ist aber, dass das Thema zum Spiel und Genre passt. Doch auch hier bestätigen Ausnahmen die Regel, wie Walsh am Beispiel vonausführt. Letztlich handelt es sich bei dem Titel von Yager um einen sehr gut umgesetzten Third-Person-Shooter. Er spricht aber ab einem gewissen Zeitpunkt im Spielverlauf die oben genannten emotionalen Probleme von Soldaten und Söldnern an. Der Spieler ist zwischen Simulation und Repräsentation angelangt, als ihm das Spiel relativ unverblümt mitteilt:Plötzlich erschießt ihr die Feinde also nicht mehr, nur weil das Spiel es euch vorschreibt. Geplagt von Gewissensbissen meuchelt ihr haufenweise Gegner dahin, um euren Freund zu retten. Die Entwickler haben euch dazu bewegt, euch emotional in die Geschichte zu investieren. Wer Spec Ops gespielt hat, weiß wovon Walsh hier spricht.Damit Entwickler euch einen Charakter näher bringen können, hat Walsh drei Methoden definiert:Wenn euch eine Figur sagt, dass sie glücklich ist, lässt das herzlich wenig Interpretationsspielraum ist. Auch wenn sie es durch ihre Mimik zeigt ist der Fall relativ eindeutig. Und selbst wenn ihr selbst tätig werden müsst, gibt es nur wenig Abweichungsmöglichkeiten: "Drücke X zum Glücklichsein". Ihr seid also ständig im Stadium der Repräsentation.Damit eine emotionale Simulation erzeugt wird, muss euch der Entwickler vor Möglichkeiten stellen, im Idealfall ein moralisches Dilemma erzeugen. "Drücke X, um den Hund zu streicheln" ist noch einfach, was aber, wenn der Vierbeiner euch in die Wohnung gekackt hat und das Spiel nun fragt: Wollt ihr ihn dafür treten oder streicheln? Und selbst, wenn diese Auswahl euch nicht in eine Zwickmühle bringt, dann könnt ihr für die bloße Option, dem Wauzi einen Tritt zu verpassen, wütend auf euren Charakter sein.Wichtig ist dabei laut Walsh aber: Es muss immer nachvollziehbar sein, warum es bestimmte Auswahlmöglichkeiten gibt. Ein tierlieber Held mit Greenpeace-Mitgliedschaft wird wohl nicht im Ansatz daran denken, einem Hund Leid zuzufügen.Warum also fühlen wir als Spieler bestimmte Emotionen? Bei der Simulation dürfte das klar sein, bei der Repräsentation und Abstraktion braucht es aber Kontext. Dieser kann beispielsweise durch die Story geschaffen und in drei Phasen aufgeteilt werden: Die Einleitung definiert einen Rahmen, der Mittelteil löst die Emotionen aus und das Ende verändert unsere Gemütslage oder die unseres Helden.Beispiel:Abschließend kann Walsh als meisterhaftes Beispiel für einfach und komplexe Emotionen sowie die drei Darreichungsformen den Companion Cube ausals Beispiel nennen. Er ist ein Würfel wie jeder andere, nur hat er ein Herz aufgedrückt. Während ihr ihn durch die Gegend tragt, erzählt euch GlaDOS, dass der Würfel nicht böse ist, nichts falsch gemacht hat. Ihr sollt ihn aber trotzdem zerstören. Also fangt ihr an zu zweifeln, zu hinterfragen und wollt eure eigene Antwort darauf finden, was nun die richtige Entscheidung ist. Obwohl es sich um einen Würfel wie jeden anderen handelt. Aber ihr habt mittlerweile komplexe Gefühle entwickelt, die euch jede vom Spiel vorgegebene Handlung hinterfragen lassen. Und das ist laut Walsh ein perfektes Ergebnis auf emotionale Reize.Abschließen will ich hier mit einem Zitat von, das auch Andrew Walsh in seinem Vortrag aufgegriffen hat: