Detroit - Become Human: Mehr als 6 Millionen verkaufte Exemplare

Das französische Studio Quantic Dream hat via Twitter verkündet, dass mittlerweile über 6 Millionen Exemplare von Detroit - Become Human (im Test, Note: 9.5) für Playstation 4 und PC verkauft worden sind und bedankte sich dafür bei den Spielern. Damit verkaufte sich das Story-Adventure deutlich besser als seine Vorgänger. Bei Heavy Rain (im Test, Note: 9.0) ist bekannt, dass es sich von 2010 bis 2018 etwa 5,3 Millionen mal verkauft hat. Beyond - Two Souls (im Test, Note: 8.0) fand von 2013 bis 2018 ungefähr 2,8 Millionen Abnehmer.

Das neue Projekt von Quantic Dream wurde noch nicht offiziell angekündigt, zuletzt gab es aufgrund von Stellenanzeigen Gerüchte um ein Spiel mit Multiplayer-Komponenten und Mikrotransaktionen.