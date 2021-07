GDC21: Hades siegt bei Game Developers Choice Awards, weitere Gewinner

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS

Im Rahmen der diesjährigen Game Developers Conference wurden zum 14. Mal auch die Game Developers Choice Awards vergeben. Dieser Preis hat ein gewisses Prestige, weil dabe Spieldesigner über andere Spieldesigner abstimmen.

Den Titel "Game of the Year" konnte in diesem Jahr Hades (zum Test, Note: 9.0) für sich gewinnen. Überhaupt war das Hack-and-Slay-Roguelike aus dem Hause Supergiant Games sehr erfolgreich. Auch wenn es nicht in allen der insgesamt sechs nominierten Kategorien gewann, konnte es noch zusätzlich die Preise für "Best Audio" und "Best Design" abräumen.

Eben so oft, nämlich sechs, Nominierungen konnte Ghost of Tsushima (zum Test+ mit Video, Note: 9.0) für sich verbuchen. Am Ende erhielt Sucker Punchs Samurai-Epos jedoch nur den Award für die "Best Visual Art".

Nachfolgend findet ihr die komplette Liste der Award-Gewinner sowie der Nominierten.

"Game of the Year"-Award:

Nominierte:



"Best VR/AR Game"-Award:

Nominierte:



"Best Audio"-Award:

Nominierte:



"Best Debut"-Award:

Nominierte:



"Best Design"-Award:

Nominierte:



"Innovation"-Award:

Dreams (Media Molecule / Sony Interactive Entertainment)

Nominierte:



"Best Narrative"-Award:

The Last of Us - Part 2 (Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment)

Nominierte:



"Best Technology"-Award:

Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio / Xbox Game Studios)

Nominierte:



"Best Visual Art"-Award:

Ghost of Tsushima (Sucker Punch / Sony Interactive Entertainment)

Nominierte:



"Best Mobile Game"-Award:

Nominierte: