Ambermoon: Open-Source-Remake bringt CRPG auf PC // Beta-Download

Vor mittlerweile 28 Jahren veröffentlichte Thalion Software mit Ambermoon den Nachfolger zum Rollenspiel Amberstar. Dieses erschien ausschließlich für Amiga und nur im deutschsprachigen Raum.

Seit 2019 werkelt eine Handvoll Hobby-Programmierer namens Pyrdacor an einer Open-Source-Implementierung in C#, mit dem Ziel, die Abenteuer in Newlake, auf den lyramionischen Inseln und deren Monden fit für die Jetztzeit zu machen. Ihre neue Version von Ambermoon soll in deutscher und englischer Sprache auf Windows, Linux und MacOS laufen.

Die Arbeiten am Remake sind nun so weit vorangeschritten, dass erste spielbare Beta-Versionen über die Github-Webseite zum Download bereitstehen. Der Vergleich zum Original zeigt: Vor allem die 3D-Szenen sowie Sound und Musik wurden umfassend überarbeitet.