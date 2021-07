Age of Empires 3 DE: DLC mit zwei neuen Zivilisationen angekündigt

PC

Im Oktober 2010 hatte Microsoft mit der Definitive Edition von Age of Empires 3 eine Neuauflage des Strategiespiels von 2005 veröffentlicht. Diese bringt nicht nur zahlreiche Überarbeitungen an Optik und Spielsystemen mit sich, auch waren allen Erweiterungen enthalten. Doch anscheinend reicht dieser Umfang den Entwicklern von Forgotten Empires nicht und so wurde mit The African Royals ein frischer DLC angekündigt.

Die Erweiterung bringt gleich zwei neue Zivilisationen mit sich: Die Äthiopier und die Hausa. Passend dazu gibt es 15 frische Karten in afrikanischem Setting, drei historische Schlachten und fünf indigene afrikanische Völker, mit denen ihr euch verbünden dürft. Erscheinen wird The African Royals am 2. August 2021 via Steam und den Microsoft Store, preislich liegt der DLC bei 9,99 Euro.