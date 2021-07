Hunt: Showdown: Neue Karte DeSalle ab sofort auf PC verfügbar

PC XOne PS4

Wie Crytek bekannt gibt, ist die nunmehr dritte Karte des PvPvE-Shooters Hunt - Showdown ab heute mit Update 1.6 offiziell erschienen. Spieler auf PS4 und Xbox One müssen dagegen bis August warten, ehe sie in DeSalle auf die Jagd gehen dürfen.

Wie üblich starten Spieler in verschiedenen Ecken des ausladenden Levels und suchen Hinweise in Gebäuden, damit das Versteck des gejagten Bossmonsters auf der Karte eingezeichnet wird. Zwischen dem eigenen Jäger und seinem Ziel stehen herumstreunende Monster und andere Spieler – und wenn die Beute erlegt ist, muss es der Jäger noch mit der Trophäe lebend zu einem Ausgang des Levels schaffen. Die Besonderheit an DeSalle ist die namensgebende Stadt, die mit ihren zwei Stadteilen die Hauptattraktion der Karte ist. Daneben gibt es noch eine Villa, ein Gefängnis und einen Steinbruch zu erkunden. Das Level-Design ist vertikaler ausgerichtet, um den Schießereien in DeSalle eine andere Note zu geben.

Außerdem umfasst Patch 1.6 andere Anpassungen wie Balance-Änderungen der Waffeneigenschaften und detaillierte Informationen zu eventuellen Team-Mitgliedern und Gegnern in der Match-Auswertung.