PM: Portal-Shooter Splitgate wurde in den ersten sechs Tagen der Open-Beta 600.000-Mal heruntergeladen (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Portal-Shooter Splitgate wurde in den ersten sechs Tagen der Open-Beta 600.000-Mal heruntergeladen

– Splitgate erscheint am 27. Juli für PlayStation- und Xbox-Konsolen, sowie den PC – Beta verzeichnet bis zu 40.000 gleichzeitige Spielerinnen und Spieler und nimmt die Spitzenposition der “Bestseller” auf PlayStation ein –

Zephyr Cove, Nevada (20. Juli 2021) – 1047 Games, das Entwicklungsstudio des kostenfreien Online-Portal-Shooters Splitgate, hat bekannt gegeben, dass die offene Beta für Splitgate erweitert wurde, während bereits über 600.000 neue Spielerinnen und Spieler in nur sechs Tagen hinzugekommen sind. Splitgates Launch am 27. Juli wird neue Inhalte und Crossplay zwischen PlayStation- und Xbox-Konsolen (beide Generationen), sowie dem PC bieten.

Erfahrene und neue Spielerinnen und Spieler bereiten sich auf den Kampf vor und ringen um die besten Positionen auf den Leaderboards, für den 1.0-Launch am 27. dieses Monats. Die Steam-Reviews des Spiels sind auf über 15.000 sehr positive Reviews angestiegen mit einer durchschnittlichen Bewertung von 94% in den letzten Tagen. Zudem hat das Spiel die Spitze der “Trending Games” in den Steam-Charts eingenommen.

“Ich möchte mich aufrichtig bei allen Spielerinnen und Spielern bedanken, die unser Spiel ausprobiert haben.” Sagte Ian Proulx, CEO und Mitbegründer von 1047 Games. “Von den kleinen Anfängen als Studierendenprojekt, als wir an der Universität waren, bis heute, wenn wir kurz davor stehen auf zwei Konsolengenerationen zu launchen ist dies ein wahrgewordener Traum für mich und das Ergebnis von unglaublich harter Arbeit von allen in unserem Studio.”

Splitgates Launch am 27. Juli beinhaltet drei brandneue, visuell umwerfende Arenen, einen neuen Spielmodus namens Showdown, dutzende neuer Skins, neue Loadouts und mehr. Das Studio hat vor kurzem bekannt gegeben, dass es zum Launch seines Flagship-Titels diesen Sommer expandieren wird, da es 6,5 Millionen US-Dollar an Funding erhalten hat. Diese Gelder werden dem Team dabei helfen weiter zu wachsen und stetig neue Inhalte und Updates zu veröffentlichen.

Mit wiederholbaren Herausforderungen, Leaderboards und dutzenden an kompetitiven- und casual-Spielmodi ist Splitgate ein einzigartiger, schneller Shooter mit Portalen, die von den Spielerinnen und Spielern kontrolliert werden, der ein hochgradig spaßiges Spielerlebnis für Fans auf der ganzen Welt bietet.

Um mehr über das Spiel zu erfahren nimmt man das Portal zur Webseite des Spiels unter Splitgate.com und folgt dem Titel auf Twitter .