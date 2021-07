PM: Neu im Xbox Game Pass: Microsoft Flight Simulator, The Ascent und mehr (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Dein Release-Kalender wird voll in diesem Juli, denn im Xbox Game Pass warten wieder haufenweise starke Titel auf Dich! Am 27. Juli hebst Du mit dem Microsoft Flight Simulator auf Xbox Series X|S in die Lüfte ab. Außerdem wird die Feier rund um das 20. Jubiläum von Xbox mit ein paar geliebten Xbox-Klassikern fortgesetzt.

Jetzt verfügbar – Battlefield V (Cloud) EA Play

Die Battlefield-Reihe kehrt zum Setting des Zweiten Weltkriegs und damit zu ihren Wurzeln zurück. Kämpfe Dich mit Deinem Trupp durch brandneue Multiplayer-Modi wie den Multimap-Modus Grand Operations. In der Einzelspielerkampagne War Stories kämpfst Du auf der ganzen Welt und stellst Deine eigene Kompanie aus individuell angepassten Soldaten, Waffen und Fahrzeugen zusammen.

Jetzt verfügbar – Cris Tales (Cloud, Konsole und PC) [email protected]

Du stürzt Dich mit der neu erwachten Zeitmagierin Crisbell und ihren Gefährten in eine dunkle Märchenwelt. Um in diesem kolumbianischen Liebesbrief an klassische JRPGs erfolgreich zu sein, musst Du aus der Vergangenheit lernen, in der Gegenwart handeln und die Zukunft neu schreiben.

22. Juli – Atomicrops (Cloud, Konsole und PC) [email protected]

Atomicrops ist ein actiongeladenes Roguelite, in dem Du die letzte Farm in einer postapokalyptischen Welt verteidigen und bewirtschaften musst. Du kümmerst Dich um bissige mutierte Pflanzen, sammelst Katzen und tötest jede mutierte Kreatur, die versucht, deine postapokalyptische Landidylle zu stören.

22. Juli – Raji: An Ancient Epic (Cloud, Konsole und PC) [email protected]

Du schlüpfst in die Rolle von Raji, einem jungen Mädchen, das von den Göttern gesandt wurde, um das Reich der Menschen vor dem Angriff der Dämonen zu verteidigen. Raji und ihre Liebsten wurden durch einen Dämonenangriff voneinander getrennt und finden sich nun jeder für sich inmitten eines Krieges wieder. Raji hat es auf sich genommen, ihren Bruder zu finden und diesem Krieg ein Ende zu setzen.

22. Juli – Last Stop (Cloud, Konsole und PC) [email protected]

Last Stop ist ein Third-Person-Adventure für Solo-Spieler*innen das im heutigen London spielt. Du übernimmst die Rolle von drei verschiedenen Charakteren, deren Welten inmitten einer übernatürlichen Katastrophe aufeinandertreffen.

26. Juli – Blinx: The Time Sweeper (Cloud und Konsole)

Blinx: The Time Sweeper ist ein rasantes Actionspiel mit einem coolen, cleveren Charakter. Die Fähigkeit, den Fluss der Zeit zu kontrollieren, bietet Dir ein völlig neues 4-dimensionales Spielerlebnis.

26. Juli – Crimson Skies: High Road to Revenge (Cloud und Konsole)

Crimson Skies: High Road to Revenge kombiniert aufregende Luftkämpfe mit dem Stil eines Hollywood-Blockbusters. In einer alternativen Welt der 1930er Jahre geht es um finstere Intrigen und atemberaubende Luftschlachten gegen Luftpiraten und riesige Kriegszeppeline.

27. Juli – Microsoft Flight Simulator (Series X|S)

Direkt von den Xbox Game Studios und mit Xbox Game Pass direkt zum Start verfügbar! Von der kleinen Propellermaschine bis zum Großraumjet fliegst Du hochdetaillierte Flugzeuge in der nächsten Generation des Microsoft Flight Simulator auf Xbox Series X|S. Teste Deine Pilotenfähigkeiten in verschiedenen Herausforderungen und mit Live-Wetter in einer dynamischen und lebendigen Welt.

29. Juli – Lethal League Blaze (Cloud, Konsole und PC) [email protected]

Lethal League Blaze ist ein packendes Hochgeschwindigkeits-Ballspiel mit einzigartigen Charakteren und unglaublichem Sound. Dein Ziel ist es, den Gegner mit dem schwerelosen Ball zu treffen – das tust Du mit Hilfe von Schlägen, Stößen, Paraden, Würfen und Spezialfähigkeiten. Bei jedem Treffer wird der Ball schneller, bis hin zu Geschwindigkeiten jenseits aller Realität.

29. Juli – Omno (Cloud, Konsole und PC) [email protected]

Omno ist eine Entdeckungsreise für Solo-Spieler*innen durch eine alte Welt der Wunder, Rätsel, Geheimnisse und Hindernisse. Die Macht einer verlorenen Zivilisation führt Dich durch Wälder, Wüsten und Tundren und sogar bis in die Wolken.

29. Juli – Project Wingman (PC) [email protected]

In diesem immersiven Flugspiel lieferst Du Dir waghalsige Luftschlachten und eroberst den Himmel. Setz Dich in das Cockpit von über 20 einzigartigen Flugzeugen und werde ein wahres Ass in Project Wingman.

29. Juli – The Ascent (Cloud, Konsole und PC) [email protected]

The Ascent ist ein Action-RPG-Shooter mit Solo- und Koop-Modus, der auf der überbevölkerten Cyberpunk-Welt Veles spielt. Als Arbeiter*in für den Großkonzern The Ascent Group wirst Du in eine Spirale katastrophaler Ereignisse hineingezogen, greifst zu den Waffen und findest heraus, was dieses Chaos verursacht hat.

Jetzt verfügbar – PUBG: Battlegrounds Taego Update

Die neue Map Taego wartet auf Dich. Diese 8×8-Map im fernöstlichen Stil bietet neben all den spannenden Battlegrounds-Features noch ein paar ganz besondere Überraschungen. Neue Features wie Comeback BR und eine Wiederbelebungs-Mechani sorgen für ein völlig neues Gameplay. Mach Dich bereit, damit Du der letzte Überlebende von Taego wirst.

Jetzt verfügbar – Minecraft: Minions DLC

Xbox Game Pass-Mitglieder sparen 10 Prozent! Hast Du das Zeug dazu, ein Superschurke zu werden? Schnapp Dir Deine Minions- Map und lebe deine einfach unverbesserliche Seite im spannenden Abenteuermodus aus. Erforsche vertraute Orte und verursache maximales Chaos mit Illumination’s Gru und den Minions in Minecraft.

28. Juli – Minecraft Dungeons: Echoing Void DLC and kostenlose Gauntlet of Gales-Mission

Xbox Game Pass-Mitglieder sparen 10 Prozent! Erlebe das Ende mit dem Echoing Void DLC. Stelle Dich neuen Feinden, sammle Ausrüstung und bahne Dir Deinen Weg durch herausfordernde neue Missionen, um den Kampf ein für alle Mal zu beenden. Außerdem kannst Du Dich dem kostenlosen Gauntlet of Gales stellen, einer einzigartigen Labyrinth Mission.

Xbox Game Pass Ultimate Mitglieder können ab heute die Xbox Touch-Steuerung in 14 weiteren Cloud Spielen erleben!

Nach einem großartigen Start in den Monat mit dem exklusiven Zugang zu Space Jam: A New Legacy – The Game in den Perks, haben wir noch mehr Vorteile für Dich. Vergiss nicht, sie in der Perks-Galerie auf Deiner Xbox-Konsole, in der Xbox App für Windows 10 PC und in der Xbox Game Pass Mobile App für iOS/Android einzufordern.

Jetzt verfügbar – PSO2: New Genesis: Mitgliederbonus für Juli

Hol Dir einen Vorsprung in PSO2: NGS mit diesem speziellen monatlichen Mitglieder-Bonuspaket. Du erhältst N-Half Scape Dolls (x5) für Wiederbelebungen innerhalb des Kampfes und Photon Chunks (x50), um Waffen und Einheiten zu stärken.

Jetzt verfügbar – Smite x Stranger Things Starter Pass

Schalte die Götter für den Battle Pass frei mit dem Smite x Stranger Things Starter Pass!

22.Juni – Spellbreak: Chapter 3 Pass – June 22

Verbessere Deinen Kapitelfortschritt mit zahlreichen Belohnungen, Gold, Quests und exklusiven Looks mit diesem Chapter 3: The Wardens Pass!

Und zu guter Letzt hast Du am 4. August die letzte Chance, Dir Dein NBA 2K21 MyTEAM Bundle zu sichern. Nicht verpassen!

Wir feiern weiterhin 20 Jahre Xbox mit Bonuspunkten für das Abschließen von Quests, die sich um ausgewählte Spiele aus unserer Geschichte drehen. Vergiss nicht, Deine Juli-Quests abzuschließen und sie bis zum 2. August auf Deiner Xbox-Konsole oder der Xbox Game Pass Mobile App einzureichen.

Juli-Quests, die Du heute noch abschließen kannst:

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen.

