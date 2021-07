Death’s Door: Isometrische Seelenjagd von Devolver erschienen

PC XOne Xbox X

Publisher Devolver Digital und Entwickler Acid Nerve (Titan Souls) haben das Action-Adventure Death's Door für PC sowie Xbox Series S|X veröffentlicht. In dem an The Legend of Zelda erinnernden Indie-Titel spielt ihr eine Krähe mit dem Auftrag, die Seelen der Verstorbenen einzusammeln. Zu Beginn des Abenteuers wird eurer gefiederten Hauptfigur jedoch eine Seele gestohlen und um so zurückzuholen, müss sie dem Dieb in ein Land folgen, dass bisher nie vom Tod berührt wurde.

Spielerisch erkundet ihr aus der Iso-Perspektive eine düstere und doch bunte Welt mit verschrobenen Bewohnern, löst Rätsel und bekämpft unter anderem kolossale Bosse. Als Waffen stehen euch Klingen, Bogen und Magie zur Verfügung.

Death's Door ist auf GOG (GG-Partnerlink), Steam und im Microsoft Store für 19,99 Euro erhältlich.