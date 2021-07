Stunlock Studios: Tencent erwirbt Mehrheitsbeteiligung

PC

Erst gestern haben wir von der Übernahme der Sumo Digital-Gruppe durch den chinesischen Videospiel-Riesen Tencent berichtet, nun wurde bekannt, dass Tencent zum Mehrheitsaktionär der schwedischen Stunlock Studios wird. In der Pressemitteilung heißt es, dass Stunlock dadurch "Zugang zu Tencents umfassender Erfahrung in der Spieleindustrie und wertvollen Entwicklungswerkzeugen bekommt, gleichzeitig aber seine Identität und seine Unternehmensstruktur beibehalten wird". Die Zusammenarbeit begann bereits 2016 mit der Veröffentlichung des Free-to-Play-Action-MMOs Battlerite in China, woraufhin Tencent 2019 eine Minderheitsbeteiligung an Stunlock erwarb.

Michelle Liu, CEO von Tencent Games Global, ließ bereits durchblicken, dass Tencent mit seinen Investitionen damit aber noch lange nicht am Ende ist:

Wir suchen auch weiterhin Partnerschaften mit den talentiertesten Entwicklerteams der Welt, um die qualitativ besten Spiele in die Branche zu bringen.

Stunlock ist mit 6,5 Millionen Battlerite-Spielern sehr erfolgreich im Free-to-Play-Bereich unterwegs, was wohl einer der Hauptgründe für die Übernahme durch Tencent sein dürte. Derzeit arbeiten die Schweden am Open-Word-Actionadventure V Rising, welches 2022 erscheinen soll. Ob der Einfluss von Tencent nun dazu führt, das Spiel anders als geplant nun doch mit einem Free-To-Play-Modell auszustatten, ist noch nicht bekannt.