New World: Closed Beta startet heute

PC

Nachdem sich Amazon Game Studios im letzten Jahr aufgrund des Feedbacks der Spieler entschlossen hatte, ihr MMO New World nochmals deutlich zu überarbeiten, startet nun die neue Closed Beta am heutigen 20. Juli um 18:30 Uhr. Sie soll bis zum 3. August um 8:59 Uhr laufen. Teilnehmen können alle, die New World auf Steam oder Amazon vorbestellt haben. Dazu kommen einige per Zufall ausgewählte Personen unter den auf newworld.com angemeldeten Usern.

Seit dem Preview-Event im letztjährigen Sommer wurden weitere Gebiete, Quests und Aktivitäten hinzugefügt. Ein wahrgenommener Mangel an Content war wesentlicher Teil des Feedbacks der Spieler und soll nun erheblich verbessert worden sein. Das für ein MMO vergleichsweise dynamische Kampfsystem, das Setting und die Grafik kamen aber schon damals gut an.

Amazon plant, New World am 31. August 2021 zu veröffentlichen. Es können allerdings keine in der Closed Beta erworbenen Fortschritte übernommen werden.