XDefiant: Ubisoft stellt neuen Free-to-Play-Multiplayer-Shooter vor

Mit XDefiant hat Ubisoft einen weiteren Shooter angekündigt, der unter der Tom-Clancy-Flagge segelt. Hauptverantwortlich für die Entwicklung des First-Person-Ballerfestes ist Ubisoft San Francisco, verfolgt wird ein Free-to-Play-Ansatz. Wie sich das Spiel monetarisieren soll ist bisher noch nicht bekannt.

Gekämpft wird in 6-gegen-6-Matches und auch wenn laut Mark Rubin (Executive Producer) und Jason Schroeder (Creative Director) das Gunplay am wichtigsten für den Erfolg von XDefiant sein soll, gibt es ein Klassensystem. Genauer gesagt bestimmt die von euch gewählte Fraktion, welche Rolle ihr spielt. Die dürften euch aus anderen Marken von Ubisoft bekannt vorkommen, so gibts es die Wolves (Tank) aus Ghost Recon Breakpoint, die Cleaners (Assault) und Outcasts (Healer) aus The Division und Echelon (Support) aus Splinter Cell.

Durch die Skills könnt ihr euch in den Arenakämpfen beispielsweise unsichtbar machen oder auch Kampfroboter herbeirufen, die euch stark unter die Arme greifen. Laut Ubisoft soll sich XDefiant sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für Freunde kompetitiver Matches eignen. Euren Charakter sollt ihr vielfältig mit Fähigkeiten, Ultras und anderen Elementen anpassen können, ebenso wie eure Waffen und Ausrüstung. Ein wenig erinnert der Ansatz also an die erfolgreiche Call of Duty-Reihe von Activision. Als Spielmodi werden bisher nur zwei Namen konkret genannt, Vorherrschaft und Eskortieren.

Auf der offiziellen Homepage des Spiels könnt ihr euch bereits für die kommenden Testphasen des Shooters registrieren. Als mögliche Plattformen gibt Ubisoft für die Vorab-Live-Tests PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S an. Das finale Spiel soll laut dem aktuellen Plan außerdem auf Luna und Google Stadia erscheinen, zudem wird volles Crossplay zwischen allen Systemen angepeilt.