PM: IN TOM CLANCY’S XDEFIANT TREFFEN WELTEN AUFEINANDER (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 19. March Juli – Ubisoft® kündigte heute den kommenden Free-to-Play First-Person-Shooter Tom Clancy's XDefiant an, der rasante 6-v-6-Arenakämpfe mit fraktionsbasierten Fähigkeiten verbindet. XDefiant wird auf PlayStation® 4, PlayStation® 5, Xbox One, Xbox Series X | S und Ubisoft Connect, Luna und Stadia verfügbar sein, wobei vollständiges Crossplay zum Start erwartet wird.

Der Trailer kann unter folgendem Link gefunden werden:

In den vergangenen 21 Jahren wurde das Tom Clancy-Universum zu einem wichtigen Teil von Ubisofts Geschichte und zu einer Referenz für taktische Shooter und immersive Welten. Ubisoft ist stolz darauf, die Erweiterung des Tom Clancy-Universums mit einem Spiel anzukündigen, das alle Fans mit - und gegen - einige der bekanntesten Gruppen aus von den Fans geliebten Franchises spielen lassen wird.

Entwickelt von Ubisoft San Francisco, geleitet von dem erfahrenen FPS-Experten Mark Rubin (Executive Producer) und dem Ubisoft San Francisco-Veteranen Jason Schroeder (Creative Director), bietet XDefiant den Spieler:innen ein völlig neues Tom Clancy Erlebnis. Die Fraktionen und die Charaktere, aus denen sie sich zusammensetzen und Defiants genannt werden, sind alle von Tom Clancy-Spielen und darüber hinaus inspiriert. Ganz gleich, ob die Spieler:innen kompetitiv oder casual spielen wollen, Tom Clancy's XDefiant wird ein spannendes Erlebnis für alle bieten.

XDefiant, ein Ubisoft Original, ist Ubisofts neueste Interpretation eines kompetitiven FPS, der ein hochkarätiges Spielerlebnis bietet, welches flüssige und intensive Kämpfe mit Freiheit und Personalisierung kombiniert. XDefiant wird die Spieler:innen an markante Schauplätze inmitten eines Technicolor-Chaos an die vorderste Front des Tom Clancy-Universums versetzen, und mit einer Mischung aus Innen- und Außenmaps reibungsloses Gameplay und unvorhersehbare Gefechte garantieren.

Weitere Merkmale sind:

Weitere Informationen zu XDefiant und den Tests gibt es unter: www.playxdefiant.com.

