Crusader - No Remorse: Jetzt auch mit ScummVM spielbar

Der Retro-Emulator ScummVM unterstützt einmal mehr ein neues Spiel. Dieses hebt sich aber deutlich von den üblichen Titeln ab, denn es ist anders als gewohnt kein klassisches Point-and-Click-Adventure, sondern der actionreiche isometrische Shooter Crusader - No Remorse von Origin Systems aus dem Jahre 1995. Wie ScummVM-Entwickler DreamMaster in seinem Newsbeitrag schreibt, basiert das Spiel auf der Engine des bereits seit dem letzten Jahr unterstützten Rollenspiels Ultima 8 - Pagan, was die Grundlage für die Umsetzung war. Um Crusader - No Remorse spielen zu können, benötigt ihr neben dem Spiel, welches ihr beispielsweise bei GOG.com (GG-Partnerlink) erwerben könnt, noch einen Daily Build von ScummVM. Eine kurze Installationshilfe findet ihr im ScummVM Wiki.

Der Actionkracher um einen im roten Kampfanzug gekleideten "Silencer" kam bei der Presse und den Spielern damals sehr gut an, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien hielt das Spiel aber selbst in der bereits gewaltreduzierten deutschen Version für zu brutal und indizierte es 1997 in Deutschland. Auf Antrag von Electronic Arts wurde die Indizierung 2014 wieder gestrichen. Ob der Nachfolger Crusader - No Regret bald auch mit ScummVM gespielt werden kann, lässt sich zwar vermuten, wurde aber noch nicht offiziell bestätigt.