Spieleveteranen-Podcast #225: Ultima

RPG-Klassiker im Schnelldurchlauf

Teaser Heute haben sich die Veteranen nicht nur ein einzelnes Spiel herausgepickt, auf das sie zurückblicken, sondern gleich eine ganze Serie. Macht euch bereit für einen mächtigen Info-Dump!

In etwas über einer Stunde durch die ganze Ultima-Geschichte? Für ein solches Abenteuer ist fachkundige Party-Verstärkung nötig. Serienexperte Tobias Hübner nerdet sich zusammen mit Jörg durch die Höhen und Tiefen der Fantasy-Saga, vom Vorläufer Akalabeth bis zum unvollendeten Ultima 10. Die moderne Hommage Nox Archaist, bei der Tobias als Tester mitwirkte, wird auch nicht vergessen.

Heinrich geht den Ultimatisten lieber aus dem Weg, ist aber zu Beginn bei News und Smalltalk dabei. Schließlich wollen wir erfahren, wie Jörgs triumphale Radtour verlaufen ist, wo id Softwares Super Mario-Umsetzung auftauchte und wie Company of Heroes 3 bei der ersten Pre-Alpha-Begegnung wirkte.

Der Podcast dauert 1 Stunde und 42 Minuten und ist für alle Patreons ab der 5-Dollar-Stufe verfügbar. Werdet auch ihr Unterstützer der Spieleveteranen, um zwei zusätzliche exklusive Episoden jeden Monat zu hören und die zwei kostenlosen Folgen 24 Stunden früher zu bekommen.

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:15 Der verlorene Radlersohn kehrt heim, es gibt ja heute auch ein besonderes Programm.

0:11:57 Gemischte News: id Softwares verschollen geglaubte PC-Mario-Demo an Museum gespendet, die Super-Mario-Smartwatch von TAG Heuer ist ganz schön teuer, GOG macht Anstoß 1-3 wieder verfügbar.

0:17:43 Was haben wir zuletzt gespielt? Bug Fables - The Everlasting Sapling, Paper Mario - The Origami King, Company of Heroes 3.

0:26:35 Wir beantworten Hörerfragen von Ten.Tacle und Baris.

0:35:14 Die alte Spieleserie: Ultima

0:35:39 Jörg begrüßt mit Tobias Hübner einen Geistesverwandten. Hauptberuflich ist Tobias Pädagoge, er schraubt an Raspberry Pi oder Apple II herum und bastelt Ultima-Flexahedrons. Tobias war an der Ultima-Hommage Nox Archaist als Tester beteiligt und spürte ein verlorenes Ultima 3-Addon auf.

0:42:52 Die Faszination der Ultima-Serie und das Charisma ihres Schöpfers Richard Garriott.

0:49:11 Die Serienanfänge: Akalabeth und Ultima 1 im Schnelldurchlauf.

0:52:24 Ultima 2 tanzt aus der Reihe, demonstriert aber Garriotts Entwicklungsphilosophie.

0:56:26 Ultima 3: stark verbessert, erstes Origin-Studios-Spiel – und Jörgs Sommermärchen.

1:01:11 In Ultima 4 werden wir zum tugendhaften "Avatar" und führen Keyword-Gespräche mit NPCs.

1:05:35 Ultima 5 erklimmt eine neue Weltsimulations-Ebene. Lord British bedankt sich bei Jörg.

1:13:58 Ultima 6 springt vom Apple II auf den PC und hebt die Trennung zwischen Oberwelt, Städten und Dungeons auf. Der Avatar entpuppt sich als Nemesis der armen Gargoyles.

1:20:34 Im Technikmonster Ultima 7 spüren wir einem Kult nach. Über den autarken Nachfolger Ultima 7 Part 2 – The Serpent Isle werden sich Tobias und Jörg nicht ganz einig.

1:31:38 Sein damaliger PC Player-Test zu Ultima 8 ist Jörg peinlich, Tobias streut Salz in die Wunde. Und auch Ultima 9 kritisiert Jörg trotz einiger visionärer Features. Litt es unter Ultima Online?

1:32:25 Wir sprechen über Ultima 10, einige Spin-offs und Nox Archaist. Wie einflussreich war Ultima?

1:36:55 Historische Pressezitate zu den Teilen 4, 5 und 8. Und was ist denn nun unser Lieblingsserienteil?