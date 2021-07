Sumo Digital: Tencent kauft britisches Studio für 1,07 Milliarden Euro

PS4 PS5

Wie unter anderem das Handelsblatt berichtet, hat der chinesische Megakonzern Tencent die britische Studio-Gruppe Sumo Digital inklusive ihrer 13 Standorte in fünf Ländern für 919 Millionen Britische Pfund übernommen, was ungefähr 1,07 Milliarden Euro entspricht. Sumo entwickelt bereits seit 2003 Videospiele für unterschiedliche Plattformen und ist vor allem für Auftragsarbeiten bekannt. Dazu gehören unter anderem Baphomets Fluch 4 - Engel des Todes, Sonic and Sega All-Stars Racing (im Test, Note: 8.0) und zuletzt Sackboy - A Big Adventure (im Test, Note: 8.5).

Somit wächst das Spieleimperium von Tencent immer weiter an. Im Juni 2021 wurde bereits die Mehrheit an Yager Development übernommen, derzeit geht dass Gerücht um, dass auch das deutsche Studio Crytek von Tencent gekauft wird. Der Konzern hat bereits Anteile an etlichen Spielefirmen, wie zum Beispiel Funcom, Riot Games, Epic Games oder Activision Blizzard.