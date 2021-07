PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 19. bis 23. Juli (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S undXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Cris Tales

Xbox Game Pass / Smart Delivery – Dieses Indie-Game ist mit seinen wunderschönen 2D-Zeichnungen und Animationen eine Liebeserklärung an klassische JRPGs mit einer neuen, ungewohnten Perspektive. Du wirfst einen Blick in die Vergangenheit, agierst in der Gegenwart und siehst, wie Deine Taten die Zukunft beeinflussen – und zwar alles gleichzeitig! In über 20 Stunden Gameplay lernst Du, wie Deine Taten die Zukunft beeinflussen und erlebst ein unglaubliches Abenteuer.

Death's Door

Optimiert für Xbox Series X|S – Du erntest die Seelen der Toten und stempelst nach der Stoppuhr ab – das ist der eintönige aber ehrbare Alltag einer Krähe. Doch Dein Job wird plötzlich ziemlich turbulent, als die Dir zugewiesene Seele gestohlen wird und Du Dem verzweifelten Dieb in ein vom Tod unberührtes Reich folgst– wo Wesen weit über ihre Lebenserwartung hinaus bestehen und von Gier und Macht beherrscht werden.

Fallen Knight

Fallen Knight ist eine futuristische Rittersage, in der Du in die Rolle eines Nachfahren des legendären Lancelot aus der Artus-Sage schlüpfst. Als Lancelot der 49. ist es Deine Aufgabe, gegen sechs einzigartige feindliche Held*innen anzutreten, die alle ihre eigene dunkle Vergangenheit mitbringen. Hier erlebst Du rasante, herausfordernde Schwertkämpfe, die Dich für jeden Fehler bestrafen – aber auch großzügig für jeden Sieg belohnen.

Mind Maze

Xbox One X Enhanced – Mind Maze ist ein kompetitiver Logik-Puzzler, in dem Du mit jeder platzierten Wand das Labyrinth weiter aufbaust und Kacheln eroberst. Nur wenn Du Deine Züge im Voraus planst und mit Strategie Deine Kontrahent*innen in die Falle lockst, gehört der Sieg Dir. Vermeide Sackgassen sonst schnappt sich jemand anders die wertvollen Felder!

Gaps by POWGI

Optimiert für Xbox Series X|S – In diesem aberwitzigen Lückenrätsel fehlt jedem Wort ein Buchstabe. Nur wenn Du die richtigen Buchstaben ableitest, die Lücken füllst und neue Wörter buchstabierst, wirst Du alle 150 Level sehen – und mit ihnen 150 schräge Witze!

In Rays of Light

Optimiert für Xbox Series X|S – In Rays of Light ist eine atmosphärische Parabel über Leben und Tod und den Platz der Menschen in dieser Welt. Es gibt nur Dich, die verlassenen Überreste eines früheren Lebens und die blühende Natur, die in Abwesenheit des Menschen großartig gedeiht. Diese Welt ist zwar düster und leer doch in ihrer Einsamkeit verbirgt sich eine unglaubliche Ruhe und Schönheit.

The Last Rolling Hero

Xbox Play Anywhere – Auf einem weit entfernten Planeten leben in der Zukunft Spielzeugroboter friedlich miteinander. Aber hinter ihrer niedlichen Erscheinung verbirgt sich eine fürchterliche Gefahr. Die gebündelten künstlichen Intelligenzen der Roboter haben sich zu einem Supercomputer mit unglaublicher Macht zusammengeschlossen. Nun übernimmst Du die Rolle eines Verteidigungsroboters und stellst Dich der kommenden Gefahr entgegen.

MouseBot: Escape from CatLab

Xbox One X Enhanced – Du steuerst den rasanten Roboter MouseBot durch ein Labyrinth voller unglaublicher mechanischer Fallen, die allesamt von den Katzen-Wissenschaftler*innen des CatLab entwickelt wurden. In diesem 3D-Plattformer überwindest Du über 88 Level voller explosiver Minen, glühend heißer Laser und weiterer Fallen, die Deinen MouseBot zerquetschen wollen. Sammle riesige Käseberge und decke die diabolische Verschwörung der Wissenschaftler*innen auf!

The Innsmouth Case

Xbox Play Anywhere – Eine verzweifelte Mutter, ein verschwundenes Mädchen und ein geheimnisvoller Ort – ein Fall wie er im Buche steht. Um das rätselhafte Verschwinden der kleinen Tabitha Marsh aufzuklären, braucht es die härtesten und cleversten Detektiv*innen. Doch die haben keine Zeit – also geht der Job an Dich! Für diesen mysteriösen Fall besuchst Du das abgelegene Fischerdorf Innsmouth, in dem nichts so ist, wie es zu sein scheint. Rette das Mädchen, löse den Fall und überlebe Innsmouth!

Urban Trial Tricky Deluxe Edition

Schnapp Dir Dein Motorrad, begib Dich auf die Piste und vollführe die wildesten Stunts, die Dein Repertoire zu bieten hat. Typisch Freestyle überschlägst Du Dich in der Luft und überwindest die Grenzen der Physik. Die rasanten Spielmechaniken, die bunten Grafik und die intuitive Steuerung sorgen für jede Menge Spaß und einen echten Adrenalin-Schub.

Aery – Calm Mind

Xbox One X Enhanced – Aery – Calm Mind ist ein interaktives Spielerlebnis, das zum Entspannen einlädt. Du schlüpfst in die Rolle eines kleinen Vogels, erkundest wunderschöne Landschaften und sammelst die fehlenden Federn Deines kleinen Vogelfreundes. Hier lässt Du Dich von den Luftströmen treiben, gleitest mühelos über atmosphärische Landschaften hinweg und genießt eine entspannte Reise.

Freddy Spaghetti 2.0

Optimiert für Xbox Series X|S – Freddy ist eine halbgare Spaghetti und in diesem leckeren Sequel hat er endlich einen Job! Du startest direkt an Deinem ersten Tag im neuen Arbeitsumfeld, doch so ein Büro ist alles andere als arbeitsfreundlich für Nudeln. In diesem abgedrehten Puzzler überwindest Du die neue Umgebung, meisterst die Physik Deiner Spaghetti und bringst die Kaffeemaschine besser schnell zum Laufen!

Orcs Must Die! 3

Smart Delivery – Die Horden der Orks sind auf dem Vormarsch und nur Du kannst sie aufhalten. In den neuen Kriegsszenarien trittst Du gegen die größten Ork-Armeen an, die die Welt je gesehen hat. Steuerbare Kriegsmaschinen geben Dir die notwendige Feuerkraft, um die abscheulichen Eindringlinge durch die Gegend zu schleudern, aufzuspießen, zu verkohlen und zu zerstückeln. In dieser heiß ersehnten Fortsetzung von Orcs Must Die stellst Du Dich den barbarischen Horden wahlweise alleine oder gemeinsam mit Freund*innen.

Where the Snow Settles

Als die Welt um sie herum zerbricht, begibt sich Aurelia auf die Suche nach einem Weg nach Hause. In dieser liebevollen kleinen Geschichte reist Du in eine atmosphärische Welt voller Mysterien und lernst Schritt für Schritt, erwachsen zu werden. Die ruhigen und einfachen Spielmechaniken laden zum Verweilen und Erkunden in dieser wunderschönen, einsamen Landschaft voller Wunder ein.