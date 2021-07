Path of Exile: Nächste Erweiterung schickt euch auf Expeditionen

PC XOne PS4 MacOS

Gestern wurden die Inhalte der nächsten Erweiterung für das Hack and Slay Path of Exile bekannt gegeben. In Expedition trefft ihr in der Welt von Wraeclast auf uralte Siedlungen, die ihr im Auftrag der Kalguur freilegen sollt. Dafür platziert ihr Sprengladungen in den Arealen. Mit jeder Sprengung treten Untote und andere Monster zutage, die ihr anschließend besiegen müsst, um eure Belohnungen zu erhalten. Je schwieriger der gewählte Pfad ist, umso wertvoller ist eure Beute.

In den Expeditionen verdient ihr euch neue Artefakte, die ihr anschließend bei den vier Händlern der Kalguur eintauschen könnt. Jeder Händler besitzt dabei eine besondere Mechanik, die den Aspekt des Handelns abwechslungsreicher gestalten soll. Im Spielverlauf werdet ihr zudem sogenannte Logbücher finden, mit denen ihr größere und auch schwierigere Expeditionen betretet. Diese führen euch "zu exotischen Schätzen und uralten Bossen". Die exotischen Gegenstände weisen mit dem "Schutz" eine neue Defensiv-Mechanik auf, die dazu führt, dass bei einem Treffer der erlittene Schaden um euren Schutzwert verringert wird - das System hat allerdings eine Abklingzeit von fünf Sekunden.

Die neueste Erweiterung bringt zudem 19 neue Gemmen ins Spiel, erhöht den allgemeinen Schwierigkeitsgrad, beinhaltet eine Überarbeitung des Fläschchen-Systems und erweitert das Hack and Slay um einen Battle-Royale-Modus. Alle Neuerungen lest ihr in der Ankündigung auf der offiziellen Homepage nach. Am Ende dieser News haben wir euch außerdem den Expedition-Trailer eingebettet. Wer es ausführlicher mag, findet in den Quellen den Link zu einem rund 40-minütigen Video bei YouTube, in dem euch Chris Wilson die verschiedenen Inhalte nahebringt.