Steam Deck: PC-Switch von Valve vorgestellt

Kräftig brodelte zuletzt die Gerüchteküche um eine mobile Konsole von Valve, der Firma hinter Steam und Half-Life. Die Mutmaßungen haben sich jetzt bewahrheitet. Valve hat am 15. Juli das Steam Deck vorgestellt.

Das Steam Deck, ein Handheld mit 7-Zoll-Display, das im Formfaktor auf den ersten Blick einer Switch mit Hori Split Pad Pro ähnelt, konzentriert sich voll auf das Steam-Ökosystem. Die Bedieneinheiten sind allerdings nicht abtrennbar. Das Gerät läuft auf einem angepassten Arch-Linux namens Steam OS 3.0. Proton, eine Direct-X-Kompatibilitätsschicht für Windows-Spiele von Valve übernimmt das Handling der Vulkan-Grafikschnittstelle. Eine Portierung der Spiele eurer Steam-Bibliothek soll so nicht notwendig sein.

Um auch Spiele bedienen zu können, die keine Gamepadunterstützung haben, verbaut Valve neben zwei Analogsticks zwei der vom Steam-Controller bekannten Trackpads. Für filigranes Nachjustieren könnt ihr einen Gyrosensor nutzen oder direkt das Touchdisplay nutzen. Die Analogsticks nutzen kapazitative Touch-Sensoren, ein "Drift" wie bei Nintendos Joy-Cons soll so vermieden werden. Neben Schultertasten und analogen Triggern gibt es noch vier frei belegbare Grifftasten auf dem Controllerrücken.

Die Möglichkeit, eigene Eingabegeräte oder andere Peripherie anzuschließen, bietet ein USB-C-Anschluss. Standard USB-C-Docks sollen kompatibel sein, Valve wird 2022 aber auch eine offizielle Dockingstation mit HDMI-, DisplayPort-, Ethernert- und USB-Anschlüssen anbieten. Im Gerät ist neben Stereo-Lautsprechern auch ein Doppelmikrofon verbaut, über einen vierpoligen 3,5mm-Klinkenanschluss oder Bluetooth 5.0 könnt ihr aber auch ein eigenes Headset nutzen. Ein Monitor oder einen Fernseher könnt ihr über USB-C anschließen, die Konsole kann hierbei als Zweitmonitor dienen. WLAN ist in den Standards a/b/g/n/ac dabei.

Hoffentlich genug Power für aktuelle Spiele stellt ein AMD-Chipset aus der Van-Gogh-Reihe bereit. Die Zen2/RDNA-APU hat vier bis 15 Watt TPD und 16 GB RAM. Das LCD-Display hat eine Auflösung von 1280x800, der Switch sehr ähnlich. Ein Akku mit 40 Wattstunden soll für zwei bis acht Stunden Betrieb ausreichen.

Das Steam Deck wird in drei Ausführungen mit verschiedenem Speichervarianten verkauft.

Das Einsteigergerät mit 64 GB eMMC wird 419 Euro kosten, 256 GB auf einer NVMe-SSD kosten 549 Euro, 512 GB schlagen mit 679 Euro zu buche. Immerhin kommen die Konsolen mit einer Tragetasche, die größte Variante sogar mit einer exklusiven. Weitere Extras des 512-GB-Handheld sind ein entspiegeltes Display sowie ein spezielles Design der virtuellen Tastatur. Alle Varianten unterstützen Speichererweiterungen via MicroSD-Karte. Steam OS 3.0 ist ein offenes System – ihr könnt also alle kompatible Software installieren.

Vorbestellen (oder reservieren mit einer Anzahlung in Höhe von vier Euro) könnt ihr das Steam Deck ab dem 16. Juli, 19Uhr. Ausgeliefert werden soll es in der EU ab Dezember. Um Scalpern das Leben etwas schwerer zu machen, können nur Steam-Accounts, die vor dem 21. Juni einen Kauf auf Steam getätigt haben, in den ersten 48 Stunden ein Exemplar reservieren.