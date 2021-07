PM: AWAY: The Survival Series erscheint im Spätsommer für PlayStation 5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Klettern, springen und gleiten – in der spielbaren Naturdoku AWAY: The Survival Series, die im Spätsommer für PS5 (und PS4 )erhältlich sein wird, gehört das zum Alltag. Jetzt mit Fotomodus und neuen spielbaren Charakteren (Gottesanbeterin nun offiziell bestätigt)!

In diesem storylastigen Abenteuerspiel, das in der fernen Zukunft angesiedelt ist, schlüpft ihr in die Haut eines jungen Kurzkopfgleitbeutlers, der sich auf eine gefährliche Reise durch die Wildnis begibt, um seine Familie zu retten. Werdet ihr sie in dieser Welt, in der Katastrophen das Fortbestehen jeder Spezies auf dem Planeten gefährden, aufspüren können?

Tut es den Kurzkopfgleitbeutlern gleich! Ihr könnt die Spielwelt am Boden und in der Luft erkunden. Gleitet durch üppige Wälder und weicht dabei Ästen und Zweigen aus. Ausweichmanöver und Fassrollen sind eure besten Waffen, um Ärger aus dem Weg zu gehen!

Ein professioneller Erzähler begleitet euch auf euren Abenteuern in der lebendigen Spielwelt– wie in euren Lieblingsnaturdokumentationen. Unser Team hat viel Zeit damit verbracht, die unterschiedliche Flora und Fauna auf der Welt zu recherchieren, um sicherzugehen, dass die Informationen des Erzählers auch richtig sind. Ihr werdet auf eurer Erkundungstour alles über die Pflanzen und Tiere erfahren, die in den eigenartigen neuen Ökosystemen vorkommen.

Unser Erzählerteam besteht aus dem Sprecher Andrew Robinson und der Autorin Cecily Walter. Cecily hat sich mächtig ins Zeug gelegt, damit unser Erzähler – der selbst ein wichtiger Bestandteil der übergreifenden Geschichte ist – auch wie ein echter Erzähler rüberkommt. Und Andrew hat ihn dann mit seinem natürlichen Gespür für die Vertonung von Naturdokus zum Leben erweckt.

Wir freuen uns, dass wir endlich verkünden können, dass AWAY auch einen Fotomodus erhalten wird. Mit diesem könnt ihr das Geschehen jederzeit pausieren und eure putzige Spielfigur von jedem Blickwinkel aus betrachten. Trotz Pause bewegt sich die Umgebung im Hintergrund jedoch weiter.

Fans von Fotografie werden sich sicher über die umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten freuen, darunter Schieberegler für Tiefenschärfe und Filter für den perfekten Schnappschuss!

Beim Durchstreifen der Welt werdet ihr auf viele Kreaturen stoßen. Einige sind euch freundlich gesinnt, andere… nicht so sehr! In AWAY könnt ihr die Welt aus verschiedenen Blickwinkeln erkunden und in die Rolle einiger dieser Tiere schlüpfen und ihre einzigartigen Fähigkeiten nutzen. Hüpft als Frosch durch die Landschaft und überrascht eure Beute mit eurer extrem langen Zunge! Krabbelt als Käfer durch verlassene Gebäude, um mehr über diese merkwürdige neue Welt zu erfahren. Und als Gottesanbeterin könnt ihr sogar von Baum zu Baum flattern. Zu den spielbaren Tieren gehören Salamander, Käfer, Frosch, Spinne, Skorpion und noch viele weitere.

Jedes Tier muss fressen! Ein ausgehungerter Gleiter hat keine Kraft mehr zum Gleiten, wenn er sich auf die Jagd begibt. Ihr könnt eure Beute lautlos aus dem Gras heraus verfolgen oder kleinere Tiere und Insekten durch die Gegend hetzen und fangen, um eure Energie aufzufüllen.

Manchmal wird der Jäger zum Gejagten. Der kleine Gleiter bekommt es mit allen möglichen Raubtieren zu tun. Im Bosskampf gegen die Korallenotter entscheidet euer schnelles Reaktionsvermögen über Leben und Tod!

Ihr müsst schnell sein! Wenn dieser imposante Feind aus der Distanz zuschlägt, müsst ihr genau im richtigen Moment ausweichen und zum Gegenangriff übergehen, während er benommen ist! Wenn ihr den tödlichen Attacken dieses gefährlichen Räubers entgehen und ihn müde machen könnt, werdet ihr auch diese Herausforderung meistern!

Die PS5-Version des Spiels bietet die beste Grafik für unsere Naturdoku. Die beeindruckenden technischen Möglichkeiten der PS5 werden voll ausgereizt, um die realistische Spielwelt in höchsten Details erstrahlen zu lassen und sie wahrlich zum Leben zu erwecken.