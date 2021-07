PM: Xbox Family Settings App: Die Ausgaben Deiner Kinder immer im Blick (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Ziel der 2020 gelaunchten Xbox Family Settings App ist es, Eltern und Erziehungsberechtigten ein nützliches Werkzeug in die Hand zu geben, um auch unterwegs das Spielverhalten ihrer Kinder im Blick zu haben. Die App ist kostenlos für iOS sowie Android verfügbar und gibt Eltern die Möglichkeit, Kinder-Accounts zu erstellen, Limits für Bildschirmzeiten anzupassen, auf Benachrichtigungen zu reagieren, zu kontrollieren mit wem die Kinder wann spielen und vieles mehr – alles von ihrem Smartphone aus. Mit der Xbox Family Settings App können Familien einfacher die Balance zwischen Spielzeiten und Schule, Hausaufgaben, Sport oder Zeit mit Freunden finden.

Geplant ist, die App auf Basis vom Feedback ihrer Nutzer*innen kontinuierlich zu verbessern. Besonders häufig wünschten sich Eltern, die Ausgaben ihrer Kinder via App zu kontrollieren oder zu steuern. Einige Eltern wollen ihren Kindern über die App ein festes Budget zu Verfügung stellen, andere wollen ihnen eine einmalige Belohnung für gute Noten zukommen lassen und wieder andere möchten die Ausgaben ihrer Kinder limitieren, um böse Überraschungen zu vermeiden.

Xbox hat dieses Feedback gehört und eine Reihe praktischer neuer Features in die Xbox Family Settings App integriert, mit denen Eltern die Ausgaben ihrer Kinder managen können:

Dieses Feature eignet sich auch großartig, um Dein Kind zu belohnen. Wenn Dein Kind beispielsweise seine wöchentlichen Pflichten erledigt hat, kannst Du ihm das Taschengeld direkt auf seinen Account gutschreiben. Du kannst Dein Kind auch für einen besonders guten Mathe-Test mit einer einmaligen Zahlung belohnen. Was auch immer der Grund ist: mit diesem Feature stellst Du sicher, dass Dein Kind im Rahmen seines Budgets bleibt und verhinderst überraschende Ausgaben.

Wir bei Xbox verstehen, dass Eltern die Gaming-Ausgaben ihrer Kinder beim Spielen jederzeit verwalten und im Blick haben wollen, um unschöne Überraschungen oder Rechnungen zu vermeiden. Mit den neuen Funktionen können Eltern ganz einfach die Ausgaben ihrer Familie im Microsoft Store oder beim Kauf von Ingame-Artikeln kontrollieren und ihrem Budget anpassen. Informationen, wie Du unautorisierte Käufe am besten verhinderst, findest Du auf der Xbox Support-Seite.

Auch in Zukunft werden der Xbox Family Settings App neue Funktionen hinzugefügt, die sich Eltern wünschen. So wurde beispielsweise im Mai das Feature ergänzt, mit dem Eltern den Zugang ihrer Kinder zu Multiplayer-Modi regulieren können – und zwar für jedes Spiel einzeln. Diese Einstellung kann jederzeit via Konsole oder über die App durchgeführt werden. Möchte Dein Kind den Multiplayer eines bestimmten Spieles ausprobieren, kann es Dir eine Anfrage stellen. Du entscheidest dann ob Du den Mehrspieler-Modus freischaltest oder die Anfrage ablehnst.

Downloade jetzt die Xbox Family Settings App kostenlos auf Dein iOS– oder Android-Smartphone und gestalte den Gaming-Alltag Deiner Familie neu!

Für weitere Informationen zur Anwendung, kindgerechtem Gaming und vielem mehr besuche einfach die offizielle Website der Xbox Family Settings App.