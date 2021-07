PM: gamescom 2021 stellt gesellschaftliches Potenzial von Games für die Zeit nach der Pandemie in den Mittelpunkt (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Berlin, 15. Juli 2021 – Inzwischen spielen 6 von 10 Deutschen, weltweit sind es über 2,2 Milliarden Menschen – und das riesige Potenzial von Games ist längst unbestritten. Denn Computer- und Videospiele machen jeden Tag Millionen Menschen glücklich und das gerade auch in schwierigen Zeiten wie der Pandemie. Dabei werden sie längst auch in Unternehmen, Schulen, Altenheimen und Museen eingesetzt. Auf das riesige Potenzial von Games möchte die gamescom in diesem Jahr mit ihrem Leitthema „Games: Die neue Normalität“ besonders aufmerksam machen. Denn gerade die Pandemie hat nochmals deutlich gezeigt, welchen Stellenwert Games in unserer Gesellschaft haben und welche Potenziale nach wie vor gehoben werden wollen.

„Games sind für Milliarden Menschen weltweit selbstverständlicher Teil ihres Alltags – ob zur Unterhaltung, im Beruf oder in der Bildung. So werden heute Konzerte, Wahlkämpfe und Gottesdienste selbstverständlich auch in Computer- und Videospielen veranstaltet. Das zeigt das Potenzial von Games, das wir noch längst nicht ausreichend ausschöpfen. Dabei wird gerade die digitalere und vernetztere Welt nach der Corona-Pandemie stärker denn je auf Games und ihre Technologien setzen“, sagt game-Geschäftsführer Felix Falk. „Umso wichtiger ist es jetzt auch politisch, einen klaren Plan zu haben, wie die großen Games-Potenziale künftig noch besser genutzt werden können. Mit der erst vor Kurzem vorgestellten Games-Strategie liegt ein starkes Konzept auf Bundesebene vor. Nun muss die nächste Bundesregierung konkrete Maßnahmen auf den Weg bringen. Auch darüber wollen wir bei der Politischen Eröffnung der gamescom und der ‚Debatt(l)e Royale‘ mit den Spitzenvertretern der verschiedenen Parteien sprechen.“

Trend: „Mehr Games für weniger Geld“

Noch nie zuvor waren so viele Games wie heute völlig kostenlos spielbar. Ob auf PC, Konsole oder Smartphone: Millionen Spielerinnen und Spieler nutzen unterschiedlichste Games aus allen Genres kostenfrei – allein oder mit ihren Freunden zusammen. Dennoch investieren viele Fans gerne Geld in ihre Free-to-Play-Spiele, etwa um ihr Spielerlebnis zu individualisieren. Und selbst Vollpreis-Spiele sind heute als Bestandteil von immer umfangreicheren Abo-Diensten erhältlich, die es für nur wenige Euro im Monat gibt. So ist es trotz stark gestiegener Produktionskosten in den vergangenen Jahren noch nie zuvor so günstig gewesen, eine größere Vielfalt an Games zu spielen wie heute.

Trend: „Live-Streaming“

Kaum ein Phänomen der Games-Kultur ist in den vergangenen Jahren so stark gewachsen wie das Live-Streaming auf Plattformen wie Facebook Gaming, Twitch oder YouTube. Längst sind die Live-Übertragungen mit Community zum Lagerfeuer der digitalen Zeit geworden. Hier treffen sich die kreativen Köpfe von heute mit ihren Fans und schaffen dabei einen einzigartigen Austausch. Immer häufiger wird die einmalige Kombination aus Live-Streaming mit der Community auch fernab des Gamings eingesetzt, etwa in der Musik oder beim Sport. Die Grenze zwischen Creator und Publikum verschwindet dabei zusehends. Auch die gamescom setzt auf das Phänomen Live-Streaming und begeistert so Millionen Fans weltweit mit ihren Shows wie der gamescom: Opening Night Live oder den Formaten zahlreicher Partner.

Die gamescom hat sich in den vergangenen Jahren zu einer wichtigen Plattform für den politischen Austausch entwickelt. Auch in diesem Jahr wird es mit der Politischen Eröffnung der gamescom, dem gamescom congress und der Debatt(l)e Royale gleich mehrere Events hierzu geben. Den Anfang macht die Poltische Eröffnung am 26. August ab 10 Uhr. Am selben Tag startet auch der gamescom congress, Europas führende Konferenz zu den Potenzialen von Computerspielen in einer digitalisierten Welt. Am 27. August findet ab 12:30 Uhr schließlich die Debatt(l)e Royale statt. Die Diskussionsrunde der Generalsekretäre der Parteien wird live aus der Landesvertretung von Nordrhein-Westfalen in Berlin gestreamt. Moderator ist in diesem Jahr der Creator LeFloid. Thematisch soll es neben der richtigen Games-Politik für Deutschland verstärkt um die Fragen der Community zur Bundestagwahl gehen. Damit möchten die Veranstalter der gamescom ein klares Signal Richtung Community setzen, an der Bundestagwahl im September teilzunehmen.

