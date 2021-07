Kompanie antreten! LP Battle Brothers live am 22. Juli ab 18 Uhr

Das Live-Finale von Staffel 5

Teaser Dank eurer Unterstützung findet der nunmehr zweite Live-Event mit den Global Brothers statt. Seit dabei, wenn Jörg über drei Stunden seine Kult-Söldner zum Sieg (oder in den Untergang...) führt!

Am Donnerstag, den 22.7.2021, könnt ihr von etwa 18:00 bis 21:00 Uhr mitfiebern, wenn Kompanieführer Jörg Langer in Battle Brothers seine ehrenhafte Södlnertruppe (die nur gelegentlich grauenvolle Rituale mit Menschenopfern vollzieht) live in die Schlacht führt. Den Livestream findet ihr auf twitch.tv/gamersglobal.

Bei Battle Brothers ist alles möglich: Wir können gemeinsam herausragende taktische Leistungen bejubeln und über verwirrte Schützen lachen, die ihre eigenen Kameraden mit Bolzen triezen. Genau so gut ist es aber möglich, dass ihr entsetzt mit ansehen müsst, wie die verwundbarsten der Kompanie gnadenlos niedergemacht werden, sollten die Global Brothers das Pech haben, Necrosavants oder anderen garstigen Überraschungen über den Weg zu laufen. Dabei wird wieder Hagen Gehritz als Moderator mit euch lachen und leiden und Grußworte wie Sonderwünsche in Richtung Kapitano brüllen. Nicht zuletzt darf der innere Zirkel der 20. Woche zudem via Live-Abstimmungen ins Spiel eingreifen.

Ihr hab an dem Tag keine Zeit? Dann könnt ihr die aus dem Event generierten Folgen 58, 59 und 60 zu den gewohnten Zeiten am Freitag, Samstag und Sonntag nachholen oder alternativ bis zum 5.8. 2021 die Aufzeichnung mit Chat auf unserem Twich-Kanal ansehen. Live ist aber bekanntlich immer am schönsten.

Wir sehen uns hoffentlich Donnerstagabend, ab 18:00 Uhr, auf twitch.tv/gamersglobal !