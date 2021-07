PM: Dirt 5: Mehr DualSense Controller-Vorteile auf PS5 im bisher größten Update (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Seid gegrüßt, Rennfahrer! Wir sind endlich zurück und bringen euch die neuesten Details zu Dirt 5, unserem preisgekrönten Offroad-Rennspiel, das jetzt für PS5 und PS4 verfügbar ist.

Dirt 5 ist zwar bereits letzten November erschienen, aber wir haben seitdem ordentlich Gas gegeben und unsere Spieler mit neuen Inhalten, kostenlosen Updates und weiteren Neuerungen versorgt, die sich die Community gewünscht hat. Und wir sind noch lange nicht fertig – ein Sommer voller Action beginnt für Dirt 5 mit unserem bisher größten Spiel-Update, das am 20. Juli erscheint!

Neue Autos, neue Strecken, neue Möglichkeiten, zu spielen, und vieles mehr sind ab nächster Woche verfügbar, und auf PlayStation 5 erreichen sie eine ganz neue Stufe dank spezieller Änderungen, die das Feeling und den Sound in jedem Moment des Rennens verändern. Wir werfen später einen genaueren Blick auf die exklusiven Vorteile für PS5-Spieler, aber zunächst stellen wir euch dieses riesige Update vor …

Die Karriere und der Fuhrpark in Dirt 5 werden mit dem Super Size Content Pack noch größer – ab 20. Juli für Spieler der Amplified/Year One Edition verfügbar und für alle anderen zur selben Zeit im PS Store.

Das Paket enthält unsere größte Erweiterung für die Karriere mit 27 neuen Events und vier zusätzlichen extragroßen Autos, mit denen ihr die Rennstrecke unsicher machen könnt: dem Bentley Continental GT Ice Racer, dem Armada Rock Racer, dem Rezvani Tank und dem Volkswagen Atlas Cross Sport Baja Concept. Neue Lackierungen für jedes der Autos, zwei zusätzliche auswählbare Sponsoren und Anpassungsgegenstände sind ebenfalls enthalten.

Alles andere ist am 20. Juli kostenlos für alle Spieler verfügbar, also schnallt euch an. Das Parts Unknown Playgrounds Pack bringt neue Objekte, mit denen ihr in unserem Playgrounds-Modus eigene Arenen erstellen könnt und die sich alle um Weltall- und Sci-Fi-Einflüsse drehen. Außerdem gibt es in Playgrounds einzigartige wöchentliche Herausforderungen und Belohnungen für Ersteller, um den Wettbewerb zu stärken und Anreize zu schaffen, alle Aspekte des Modus zu nutzen.

Zudem gibt es weitere klassische Lackierungen für fünf verschiedene Autos, fünf neue Trophäen und sogar zwei brandneue Rennstrecken! Die ersten Neuzugänge auf unserer Streckenliste seit Veröffentlichung sind San Conrado und Rio Seafront, die sich durch die Strände und Dschungel Brasiliens schlängeln.

Neben all dem werden sich PS5-Spieler dank des neuen Updates viel stärker mit Dirt 5 verbunden fühlen, denn wir haben volle Haptik- und Adaptive-Trigger-Unterstützung für den DualSense Wireless-Controller implementiert.

Diese Verbesserungen ermöglichen es Dirt 5, euch in jeder Situation noch mehr Feedback zu geben. Ihr werdet die Traktionsunterschiede auf verschiedenen Oberflächen bemerken, den Widerstand beim Bremsen an eurem Finger fühlen, jeden Gangwechsel spüren und die Haftgrenze beim Lenken und Beschleunigen in Kurven finden.

Haptisches Feedback und adaptive Trigger werden Rennfahrern helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die Kontrolle über ihr Auto zu behalten, während Dirt 5 einen ganzen Haufen Daten zum DualSense-Touchpad und durch eure Fingerspitzen schickt. Es ist ein Rennerlebnis, das man gespielt haben muss, um es zu begreifen!

Schließt ein Stereo Headset an euren DualSense Wireless-Controller für PS5 an, um noch tiefer in die Action von Dirt 5 einzutauchen, denn wir haben unseren Einsatz der 3D-Audio-Technik weiter verbessert. Hört dank unseres dynamischen Audiobereichs, wie die Autos um euch herum aufheulen und wie die Lautsprecher und Zuschauer am Streckenrand lauter und leiser werden, wenn ihr an ihnen vorbeifahrt. Unsere Detailverliebtheit beim Audio von Dirt 5 gepaart mit der 3D-Audio-Unterstützung erzeugt eine einzigartige Klanglandschaft, die das gesamte Erlebnis auf eine neue Stufe hebt.

Wir freuen uns sehr, die Community von Dirt 5 mit diesem enormen Update am 20. Juli weiter unterstützen zu können, und können es kaum erwarten, die Reaktionen der PlayStation 5-Spieler zu unseren DualSense-Verbesserungen zu sehen. Ladet euch ab nächsten Dienstag einfach das Update für Dirt 5 auf PS5 herunter, um es selbst zu erleben. Wir sehen uns auf der Strecke … oder dem Kies … oder dem Schnee … oder dem Sand … oder dem Eis … Ihr wisst schon, was wir meinen.