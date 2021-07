Studie: Frauen in der Spiele-Branche noch immer in der Minderheit

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Seite CasinoOnline hat eine Studie durchgeführt, die sich mit den Prozentverhältnissen zwischen Männern und Frauen in der Spiele-Branche befasst. Wenig überraschend ist das Ergebnis: Noch immer sind Frauen stark unterrepräsentiert. Als Testgruppen für die Zahlen der Studie hat sich CasinoOnline die aktuell 20 beliebtesten Videospiele Europas herangezogen, sowie die 20 größten Twitch- und YouTube-Streamer und Streamerinnen und deren Gehälter.

Bei den Spielen sei NBA 2K20 das größte Negativbeispiel, laut der Studie sei nur ein Prozent der Charaktere des Basketball-Titels weiblich. Von 479 wären nur vier Stück nicht männlich. Das mag an den Haaren herbeigezogen klingen, bedenkt man aber den Umstand, dass NBA 2K20 noch immer keine weiblichen Teams bietet, klingt die Aussage wieder deutlich plausibler. Doch auch die FIFA-Reihe von EA kommt nicht sonderlich gut weg in der der Aufstellung, sowohl in FIFA 20 als auch in FIFA 21 gibt es über 700 Männer-Teams, während die Frauenmannschaften auf 16 reduziert sind – nur Nationalmannschaften, eine Frauen-Liga fehlt der Fußball-Serie aktuell.

Allgemein seien der Studie nach überhaupt nur drei Spiele in den europäischen Top 20, in denen es mehr weibliche als männlichen Charaktere gebe: The Last of Us Part 2, Ring Fit Adventure und Just Dance 2020. Hier ist auch ersichtlich, dass nur ein Spiel ein Blockbuster ist. Woher CasinoOnline die Top 20 nimmt, wird in der Studie nicht erwähnt.

Bei den Gaming-Streamern ist die Spitze ebenfalls klar männlich dominiert. Demnach sei in der Top 20 auf YouTube keine einzige weibliche Spielerin vertreten. Auf Twitch könne sich Pokimane mit etwa 7,8 Millionen Followern immerhin auf Platz 6 platzieren.

Auch bei den Gehältern schneiden die weiblichen Streamer im Durchschnitt weitaus schlechter ab. Bei der Top 10 der männlichen Streamer in Europa, Deutschland und den USA liegt der Verdienst laut CasinoOnline im Schnitt bei 12.814.564,49 Euro. Eine weibliche Streamerin bekäme im Gegenzug im Schnitt nur 230.893,90 Euro. Allerdings muss bei diesen Werten das vorangegangene Ergebnis beachtet werden: Je größer ein Caster, umso mehr Umsatz macht er. Und nachdem die Top 20 von Männern angeführt wird, ist hier der Schnitt natürlich auch deutlich höher.

Abschließend kommt die Studie also zum Schluss, dass Frauen in der Spielebranche noch immer stark unterrepräsentiert seien und man etwas dagegen tun müsse. Ein Lösungsvorschlag wird allerdings nicht geboten.