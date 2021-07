Spiele-Check: Steel Division 2: Storming Toulon und gratis Koop-DLC

PC

Am Releasetag trafen die neuen Kampfgruppen in einer Partie mit meinem (sehr starken) Trainingspartner Flix aufeinander.

Verteidigungsbereich Toulon

Die neuen Einheiten bestechen durch zahlreiche Details.

1e Division Française Libre

In den Kampagnen schickt ihr jetzt bis zu fünf Bataillone in die Gefechte.

Fazit

Echtzeittaktik

Für Fortgeschrittene bis Profis

Einzel- und Mehrspieler

Preis: 4,99 Euro / kostenlos

In einem Satz: Zwei tolle Kampfgruppen und der ersehnte Koop in den Kampagnen lassen jedes Echtzeittaktik-Herz höher schlagen.

Am 15.7. 2021 ist die neueste Erweiterung für das Strategiespiel mit Deckbuilding-Anteilerschienen.bringt euch zwei neue und sehr spannende Kampfgruppen. Außerdem führt der kostenlose DLCden Koop in Kampagnen ein. Mit einem Vorabzugang habe ich mich nicht nur gegen die KI in die Schlacht gestürzt, sondern die neuen Kampfgruppen und den neuen Patch wie schon beim Spiele-Check zur Expansion Burning Baltics gemeinsam mit dem Youtuber und Caster Alpha Bird erprobt und diskutiert.Storming Toulon behandelt die Operation Dragoon, mit der 1944 der von der Achse kontrollierte Marinestützpunkt Toulon eingenommen werden sollte. Die Achse schickt den Verteidigungsbereich Toulon, die Alliierten die 1e Division Française Libre in die Schlacht. Insgesamt gibt es 38 neue Einheiten sowie Verteidigungsstrukturen für den Durchbruch-Modus.Der Verteidigungsbereich Toulon zeichnet sich durch starke Infanterie aus, zu der zahlreiche Marineeinheiten gehören: Marineinfanterie, Landeschützen mit niedriger Moral, was ihr aber durch die Küstenpolizei ausgleichen könnt. Die Brandenburger sind eine starke Kommandoeinheit, die sowohl im Nah- als auch Fernkampf sehr gut bestehen kann. Die italienischen Maro sind echte Nahkampfspezialisten. Besonders gut gefällt mir die U-Boot-Besatzung, die mit gleich drei LMG und einem bärtigen Anführer daherkommt. In den Reihen der Aufklärer findet sich das starke Marineeinsatzkommando, das ihr auch im schnellsten Fahrzeug des Spiels entsenden könnt. In Sachen Panzern seid ihr extrem beschränkt, dafür lasst ihr 305mm Off-Map Küstenartillerie auf den Feind regnen. Im Anti-Tank-Reiter fällt sofort eine kleine, italienische PAK mit sehr hoher Feuerrate auf, die problemlos leichte Fahrzeuge zerlegt. Auf Luftunterstützung könnt ihr hingegen kaum bauen. Dafür glänzt die Kampfgruppe mit einem extrem starken Anti-Air-Reiter. Dort findet ihr auch neue Einheiten wie die 105mm Flak-Kanone, die mittlere Tanks mit einem Schuss annihiliert!Starke Infanterie und Luftabwehr prädestinieren den Verteidigungsbereich Toulon für Teamspiele und als Counterpick gegen luftlastige Gegner wie die finnische Rhymä Raappana. Defensiv aufgestellt steht sie auch im kompetitiven 1v1 ihren Mann.Die 1e Division Française Libre hat ebenfalls eine extrem starke und noch dazu recht günstige Auswahl an Infanterie. Mit dabei sind Kolonialtruppen, Kommandotruppen, Widerstandskämpfer sowie kampfstarke und fanatische Legionäre, die teils im schnellsten Fahrzeug gebracht werden können. Auch der Kriegsheldwurde im Spiel verewigt. Eure gepanzerten Einheiten sind für eine Infanteriedivision solide. Recht stark finde ich die Artillerie, da selbst die 81mm Mörser mit Funk ausgestattet sind, entsprechend dirigiert also sehr gut treffen und problemlos Panther knacken. Eure Auswahl an teils sehr guten Flugzeugen ist groß und ihr könnt viele Flugzeuge in euer Deck einbauen. Interessant sind die teils kampffähigen, teils superschnellen, mit Funk ausgestatteten und günstigen Aufklärungsflugzeuge.Die 1e Division Française Libre hat kaum Schwächen und ist sehr vielseitig. Ihr könnt sowohl offensive als auch defensive Decks erstellen, aggressiv vorgehen oder den Feind aufreiben. Die Division setzt sich vielleicht nicht an die Spitze, passt aber zur aktuellen Meta und zählt so zu den starken Divisionen.Nicht nur der DLC ist neu: Der begleitende Patch schraubt am Balancing. Unterdrückungsfeuer wurde wieder etwas verstärkt, entmutigte Einheiten etwas geschwächt. LMGs schießen jetzt erst ab 100m, was Stadt- und Waldkämpfe beeinflussen wird. Die Änderungen scheinen beim Testspielen nicht sofort ein Gamechanger wie die Anpassung der Reichweiten. Die tatsächlichen Auswirkungen des Finetunings auf die "Meta" werden sich in den kommenden Wochen zeigen. Das kostenlose Reinforcement Pack 11 ermöglicht es, alle Kampagnen, auch die DLC-Kampagnen, im Koop mit bis zu zwei Freunden zu spielen. Außerdem könnt ihr fünf statt drei Bataillone in die Gefechte führen (und im Koop durchmischen!), was euch bessere Combined-Arms-Taktiken ermöglicht.Storming Toulon bringt euch zwei sehr spannende und in jedem Modus gut spielbare Infanteriedivisionen mit neuen und spannenden Einheiten. Die Skins sind sehr detailliert gestaltet und die zahlreichen neuen Sprachsample sind, vor allem beim Verteidigungsbereich Toulon, für mich ein echtes Highlight. Nemesis 4 - Storming Toulon ist ein sehr guter DLC und gehört ins Arsenal jedes Steel Division 2-Spielers.