PM: MLB The Show 21 All-Star: Neuer Content (Sony Playstation Blog)

XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

MLB The Show 21 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Dieses Jahr werden die Feierlichkeiten in MLB All-Star Game ein Jahrhundertevent: In der Kombination werden MLB All-Star Game und Home Run Derby sicher dafür sorgen, dass es keinen Mangel an Home Runs geben wird. Was denkt ihr, wer den All-Star Game MVP gewinnt?

Für die Feier der MLB All-Star Woche arbeitet das Live Content Team im San Diego Studio hart am letzten Feinschliff des großartigen Contents, den alle in MLB The Show 21 ausprobieren können.

Ihr könnt euch auf ein neues Team-Affinity-Program mit den 2021 All-Stars freuen und zwei Pakete mit Home Run Derby und All-Star Game Spielern. Verdient euch alle 30 Spieler in Season 3 von Team Affinity und lasst euch die Karten zum Home Run Derby nicht entgehen. Und wenn Spieler während der All-Star Feierlichkeiten am 12. und 13. Juli besonders hervorstechen, dann werden sie vielleicht sogar im besonderen All-Star-Game-Pack enthalten sein. Das Live Content Team wird sich sowohl das Home Run Derby als auch All-Star Game genau ansehen, um all diese aufregenden Inhalte während der Events am 12. und 13. Juli rauszubringen. Seid gespannt auf neue Spieler im The Show Shop nachdem das Event vorbei ist.

Wie verdient ihr euch diese Inhalte? Spielt Momente, Missionen und Showdown online, um alle 30 Team Affinity Season 3 All Star Players zu sammeln.

Wenn ihr bisher keine Gelegenheit hattet, MLB The Show 21 auszuprobieren, ist jetzt die beste Gelegenheit:

Nur für kurze Zeit wird die MLB The Show Standard Edition bis zu 33 % reduziert und Stubs kosten bis zu 40 % weniger.

Seht euch TheShow.com für alle Neuigkeiten an und folgt uns auf Twitter, Facebook, Instagram und bei YouTube, um keine Updates über MLB The Show 21 zu verpassen.

Mehr Informationen über MLB The Show 21 findet ihr in unseren FAQ zur Ankündigung.

*PS4 Standard Edition ist 33 % reduziert, PS5 Standard Edition ist 29 % reduziert