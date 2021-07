Super Mario Bros. 3: Lauffähige PC-Demo von Id Software aufgetaucht

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bevor das Team um id Software mit Commander Keen ein eigenes Jump-and-run-Franchise etablierte, war die Truppe um John Carmack und John Romero (zurecht) so stolz auf ihre Sidescrolling-Engine, dass sie Nintendo anboten den NES-Hit Super Mario Bros. 3 auf den PC zu portieren. Nintendo lehnte ab.

Die Demoversion der PC-Umsetzung, die Id Software – damals noch Ideas from the Deep – am 28. September 1990 nach einer Woche Arbeit an Nintendo sandte, tauchte nun unverhofft und vor allem spielbar wieder auf – als Geschenk für das The Strong - Museum of Play, gestiftet von einem Spielentwickler, der jedoch nicht an der Erstellung der Demo beteiligt war.

Das US-Museum im Staat New York wird das Exponat in Diskettenform allerdings für die Öffentlichkeit unzugänglich in klimatisierten Containern aufbewahren. Wer berechtigtes Interesse hat, sei es für Forschung oder Recherche, wird die Demo mit vier Leveln auch anspielen können. Die ersten drei Level der Demo spielte John Romero 2015 für Interessierte an, das Video hierzu ist in der News eingebettet.