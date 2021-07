PM: Company of Heroes 3 (PC) angekündigt – Pre-Alpha ab sofort spielbar! (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

COMPANY OF HEROES 3 ANGEKÜNDIGT

– Wer sich dem Kampf über CompanyOfHeroes.com anschließt, kann noch heute mit der Pre-Alpha-Vorschauversion starten –

VANCOUVER, KANADA – 13. JULI 2021 – Das legendäre Strategie-Franchise ist zurück und kombiniert intensive Kämpfe mit neuen Strategieelementen – in einer atemberaubenden mediterranen Umgebung. Relic Entertainment™ und SEGA® Europe Ltd. freuen sich, bekannt zu geben, dass Company of Heroes™ 3, der neueste Teil der von Kritikern gefeierten Strategie-Marke, 2022 für den PC erscheint! Diejenigen, die das Spiel schon jetzt ausprobieren wollen, müssen nicht bis dahin warten – auf CompanyOfHeroes.com können Spieler und Spielerinnen schon jetzt der CoH-Entwicklung beitreten, indem sie ab sofort Zugang zur Pre-Alpha Preview für Company of Heroes 3 über Steam erhalten!

Den Trailer ansehen:

Spieler, die dem CoH-Development-Programm von Relic beitreten, das von Games2Gether™ betrieben wird, können einen frühen Einblick in die Kampagnenerfahrung bekommen. Die Anmeldung ist kostenlos und gibt den Spielern exklusive Einblicke in die Entwicklung des Spiels sowie ein Mitspracherecht bei dessen Entwicklung. Wer heute sein Steam-Konto verknüpft, haben bis zum 3. August um 4:00 Uhr Zugriff auf die Pre-Alpha Vorschaufassung.

Mediterranes Setting & neue Features

Company of Heroes 3 verfrachtet die vertraute boots-on-the-ground -Erzählung der Serie auf einen brandneuen Kriegsschauplatz und schaltet authentische neue Taktiken, Fraktionen und eine Fülle von bislang unerzählten Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg frei. Das Mittelmeer ist ein Ort von immenser Vielfalt, von windgepeitschten italienischen Bergpässen bis hin zu rauen nordafrikanischen Wüsten und Küstenlandschaften. An dieser neuen Frontlinie übertrumpft Intelligenz Geschwindigkeit.

In Company of Heroes 3 wurde das von der Kritik gefeierte Company of Heroes-Gameplay um authentische neue Features erweitert, die für das bisher tiefgründigste taktische Erlebnis sorgen – und das alles dank der Essence Engine 5, der neuesten Entwicklung von Relics proprietärer Echtzeitstrategie-Technologie. Auf der dynamischen Kampagnenkarte befehligen die Spieler Boden-, Luft- und Seestreitkräfte und bauen Nachschublinien auf, während sie den Feldzug der Alliierten anführen, um das italienische Festland von den verschanzten Achsenmächten zurückzuerobern. Die langfristigen Entscheidungen, die Sie hier treffen, beeinflussen nicht nur die Schlachten, die Sie schlagen, sondern auch die Geschichte des Krieges selbst.

Im Einzelspielermodus gibt das Feature Full Tactical Pause dem Spieler eine neue Ebene der taktischen Kontrolle über das Tempo auf dem Schlachtfeld. Durch das Einfrieren der Action können Spieler, die sich für die volle taktische Pause entscheiden, alle ihre Aktionen auf einmal koordinieren und jeden Zug bis ins Detail durchdenken, ohne den Druck, alles in Echtzeit machen zu müssen.

„Wir freuen uns sehr darauf, dass die Spieler und Spielerinnen Company of Heroes 3 bereits in der Pre-Alpha-Phase erleben können und wir ihr wertvolles Feedback erhalten“, sagt Justin Dowdeswell, General Manager bei Relic Entertainment. „Wir entwickeln das Spiel nun schon seit Jahren gemeinsam mit einigen unserer fantastischen Community-Mitglieder, und sie waren maßgeblich daran beteiligt, uns bei jedem Schritt des Entwicklungsprozesses konsistentes und aussagekräftiges Feedback zu geben. Wir sind dazu bereit, mit unseren Fans auf der ganzen Welt über unser CoH-Entwicklungsprogramm – das durch die großartige Games2Gether-Plattform von Amplitude Studios™ ermöglicht wird – massiv zu erweitern.“

Weitere Informationen über Company of Heroes 3 gibt es auf www.companyofheroes.com, wo sich interessierte Spieler auch für CoH-Development anmelden können. Außerdem ist das Spiel auf YouTube, Twitter und Facebook präsent. Mehr Infos von SEGA befinden sich auf www.sega.co.uk und auf Facebook, Instagram, YouTube und Twitter.

