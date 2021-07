PM: Kostenlose FINAL FANTASY VII REMAKE-Hintergründe für Zoom - jetzt als Download erhältlich (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Update: Wir haben ein paar neue Hintergründe von FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE hinzugefügt! Scrollt runter und ladet sie runter!

Es gibt sicher viele von euch, die gerade so wie wir von zuhause aus arbeiten oder lernen. Und so wie wir müsst ihr dabei womöglich Gebrauch von Videokonferenz-Tools wie Zoom machen.

Leider geben einige Privaträume eher langweilige Hintergründe ab - wir haben schon so viel weiße Wände und beigefarbene Schlafzimmer gesehen… Warum verpasst ihr also euren Videoanrufen nicht ein wenig Atmosphäre mit einem individuellen Hintergrund?

Wir haben einige kostenlose Hintergründe gestaltet, die auf dem kommenden FINAL FANTASY VII REMAKE basieren und in Zoom verwendet werden können. Sie drehen sich um viele der berühmten Schauplätze des Spiels, so wie den glamourösen Wall Market oder Tifas Bar Seventh Heaven (zu schade, dass ihr da nicht kurz reinstolpern könnt, um eine schnelle Partie Darts zu spielen).

Oder ihr erweist euren Lieblingsfiguren die Ehre, mit Hintergründen, die Cloud, Barret und Aerith zeigen.

Oder ihr macht einen auf pflichtbewusster Angestellter und verwendet Innenansichten des Shinra-Gebäudes als Hintergrund. Es gibt ein paar davon - wir persönlich favorisieren ja den Bereich rund um die Cafeteria.

Ihr habt noch viele weitere Wahlmöglichkeiten, nehmt was ihr braucht - ihr könnt alle Bilder unten ansehen und herunterladen. (Bitte beachtet, dass die Bilder auf der Seite komprimiert sind. Klickt also auf den Download-Link unterhalb jedes Bildes, um an eine Variante mit höherer Qualität zu kommen.)

Jetzt herunterladen

