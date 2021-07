noclip: Doku zum Remake von Demon's Souls

PS5

Das neueste Doku-Projekt von noclip knüpft sich das Remake des Playstation-Klassikers Demon's Souls vor. Der Titel von Bluepoint Games konnte schon viele Fans der From Software-Spiele überzeugen, schließlich hatten die Texaner nicht nur mit dem Remake zu Shadow of the Colossus gezeigt, was sie draufhaben. Die Zusammenarbeit zwischen Sony und Bluepoint geht nämlich viel weiter zurück.

Die einstündige Dokumentation, die ihr unten eingebunden findet, befasst sich mit der Entwicklung des Spiels, den unveränderten Teilen und den Komponenten, die einer Überarbeitung bedurften. Die Entwickler äußern sich zu den Herausforderungen, die das Remake eines solchen Klassikers mit sich bringt. Beleuchtet werden Art Direction, die Animationen, die spezielle Physik und vor allem der Umgang mit den Erwartungen der Fans. Sie gehen auch auf das Design der Bosse, das Look and Feel der unterschiedlichen Orte und Areale sowie die Rolle von From Software ein, die bislang jede Interview-Anfrage von noclip abgelehnt haben.

So wie die Entwickler jede Souls-Wiki im Internet durchforstet, zahlreiche Gaming-Stile von Spielern analysiert und unzählige Texte zur Lore im Netz gelesen haben, hat sich auch das noclip-Team in über 50 Stunden Spielzeit mit dem Remake und dem Original von Demon's Souls beschäftigt um Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu erkennen und genügend Ingame-Material zur Verfügung zu haben. Das Video liegt auf Wunsch in 4K vor.